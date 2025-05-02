Рейтинг@Mail.ru
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014719205.html
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа
США продолжают опосредованную войну с Россией на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, заявил американский военный... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:40:00+03:00
2025-05-02T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
москва
вооруженные силы украины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_ac54a89613cf07358ad10ee643fd7fce.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают опосредованную войну с Россией на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.Так он отреагировал на принятое накануне решение главы Белого дома одобрить поставку дополнительной военной продукции на Украину."США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона. Как и предполагалось, США продолжают войну с Россией руками Украины, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту", — считает эксперт.По мнению аналитика, посреднические усилия США по урегулированию украинского конфликта были лишь уловкой.В четверг издание Kyiv Post сообщило, что администрация Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов. Как уточняется, разрешение распространяется на поставки Киеву технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".Это сообщение появилось в тот же день, когда минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014709936.html
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html
сша
россия
киев
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd2075abed22fce445f8c4dfc2f60558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Украина, Верховная Рада Украины
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа

Экс-морпех Берлетик обвинил Трампа в продолжении прокси-войны против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают опосредованную войну с Россией на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
Так он отреагировал на принятое накануне решение главы Белого дома одобрить поставку дополнительной военной продукции на Украину.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Кто вы после этого?" В Раде выступили с резким обращением
Вчера, 20:02
"США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона. Как и предполагалось, США продолжают войну с Россией руками Украины, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту", — считает эксперт.
По мнению аналитика, посреднические усилия США по урегулированию украинского конфликта были лишь уловкой.
В четверг издание Kyiv Post сообщило, что администрация Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов. Как уточняется, разрешение распространяется на поставки Киеву технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".
Это сообщение появилось в тот же день, когда минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На Украине сделали трагическое заявление о поступке Зеленского
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныДональд ТрампУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала