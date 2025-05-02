https://ria.ru/20250502/tramp-2014719205.html

"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа

"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа - РИА Новости, 02.05.2025

"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа

США продолжают опосредованную войну с Россией на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, заявил американский военный... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:40:00+03:00

2025-05-02T22:40:00+03:00

2025-05-02T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают опосредованную войну с Россией на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.Так он отреагировал на принятое накануне решение главы Белого дома одобрить поставку дополнительной военной продукции на Украину."США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона. Как и предполагалось, США продолжают войну с Россией руками Украины, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту", — считает эксперт.По мнению аналитика, посреднические усилия США по урегулированию украинского конфликта были лишь уловкой.В четверг издание Kyiv Post сообщило, что администрация Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов. Как уточняется, разрешение распространяется на поставки Киеву технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".Это сообщение появилось в тот же день, когда минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014709936.html

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