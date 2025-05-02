https://ria.ru/20250502/tramp-2014704052.html
Трамп предложил сократить бюджет США
Трамп предложил сократить бюджет США - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил сократить бюджет США
Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:43:00+03:00
2025-05-02T18:43:00+03:00
2025-05-02T18:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a1627a628df68bb06c5b5872704c6c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%, указано в проекте бюджета Соединенных Штатов. Как следует из документа, Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 триллиона долларов, что на 139,9 миллиардов, или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год. Среди сокращений - 20 миллионов из расходов в рамках инфраструктурного проекта его предшественника Джо Байдена, президент США не просит денег на "экстренное финансирование", в прошлом году на срочные нужды потратили 117 млн долларов. Ранее Трамп заявлял о намерении сократить расходы правительства, для этого начата программа массового увольнения и закрытия целых ведомств.
https://ria.ru/20250502/mask-2014685570.html
https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e35561052ab8cab1fd6d7ed432b8e2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп предложил сократить бюджет США
Трамп предложил сократить бюджет США на 140 миллиардов долларов