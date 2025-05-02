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Трамп предложил сократить бюджет США - РИА Новости, 02.05.2025
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18:43 02.05.2025 (обновлено: 18:45 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014704052.html
Трамп предложил сократить бюджет США
Трамп предложил сократить бюджет США - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил сократить бюджет США
Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:43:00+03:00
2025-05-02T18:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%, указано в проекте бюджета Соединенных Штатов. Как следует из документа, Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 триллиона долларов, что на 139,9 миллиардов, или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год. Среди сокращений - 20 миллионов из расходов в рамках инфраструктурного проекта его предшественника Джо Байдена, президент США не просит денег на "экстренное финансирование", в прошлом году на срочные нужды потратили 117 млн долларов. Ранее Трамп заявлял о намерении сократить расходы правительства, для этого начата программа массового увольнения и закрытия целых ведомств.
https://ria.ru/20250502/mask-2014685570.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп предложил сократить бюджет США

Трамп предложил сократить бюджет США на 140 миллиардов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%, указано в проекте бюджета Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 триллиона долларов, что на 139,9 миллиардов, или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год.
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Среди сокращений - 20 миллионов из расходов в рамках инфраструктурного проекта его предшественника Джо Байдена, президент США не просит денег на "экстренное финансирование", в прошлом году на срочные нужды потратили 117 млн долларов.
Ранее Трамп заявлял о намерении сократить расходы правительства, для этого начата программа массового увольнения и закрытия целых ведомств.
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