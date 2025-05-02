https://ria.ru/20250502/tramp-2014704052.html

Трамп предложил сократить бюджет США

Трамп предложил сократить бюджет США - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп предложил сократить бюджет США

Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:43:00+03:00

2025-05-02T18:43:00+03:00

2025-05-02T18:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a1627a628df68bb06c5b5872704c6c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предлагает конгрессу сократить американский бюджет на 140 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом - это составляет 7,6%, указано в проекте бюджета Соединенных Штатов. Как следует из документа, Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 триллиона долларов, что на 139,9 миллиардов, или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год. Среди сокращений - 20 миллионов из расходов в рамках инфраструктурного проекта его предшественника Джо Байдена, президент США не просит денег на "экстренное финансирование", в прошлом году на срочные нужды потратили 117 млн долларов. Ранее Трамп заявлял о намерении сократить расходы правительства, для этого начата программа массового увольнения и закрытия целых ведомств.

https://ria.ru/20250502/mask-2014685570.html

https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп