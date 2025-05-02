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Трамп предложил сократить бюджет госдепа - РИА Новости, 02.05.2025
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18:27 02.05.2025 (обновлено: 18:38 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014703193.html
Трамп предложил сократить бюджет госдепа
Трамп предложил сократить бюджет госдепа - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил сократить бюджет госдепа
Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета большинства ведомств: госдепа и USAID - примерно на 2,5 миллиарда долларов, РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета большинства ведомств: госдепа и USAID - примерно на 2,5 миллиарда долларов, минобразования - на 4 миллиарда долларов, дополнительные 44 миллиарда долларов просит на депортацию нелегалов, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу. Кроме того, Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на 491 миллион долларов, более миллиарда долларов Белый дом предлагает забрать у правоохранительных структур: ФБР и агентства по борьбе с наркотиками, следует из опубликованного проекта. Бюджетное предложение Трампа указывает на сокращения предыдущих статей расходов многих ведомств. В число исключений попал минздрав с запрошенными 0,5 миллиарда долларов на программу оздоровления населения. На 2,46 миллиарда сократится бюджет госдепа и USAID, на 4 миллиарда долларов - министерства образования, которое американский лидер, по его словам, планирует закрыть. Помимо этого, согласно проекту, администрация предлагает сократить на 408 миллионов долларов и расходы на второстепенные исследования атомной энергии в рамках профильной структуры, настаивая на необходимости сосредоточиться на "создании инновационных концептов ядерных реакторов".
https://ria.ru/20250430/gosdep-2014288892.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2013960200.html
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в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Трамп предложил сократить бюджет госдепа

Трамп предложил сократить бюджет госдепа, USAID и других ведомств

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета большинства ведомств: госдепа и USAID - примерно на 2,5 миллиарда долларов, минобразования - на 4 миллиарда долларов, дополнительные 44 миллиарда долларов просит на депортацию нелегалов, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу.
Кроме того, Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на 491 миллион долларов, более миллиарда долларов Белый дом предлагает забрать у правоохранительных структур: ФБР и агентства по борьбе с наркотиками, следует из опубликованного проекта.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Госдеп снова предложил сотрудникам уволиться, пишет Reuters
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Бюджетное предложение Трампа указывает на сокращения предыдущих статей расходов многих ведомств. В число исключений попал минздрав с запрошенными 0,5 миллиарда долларов на программу оздоровления населения. На 2,46 миллиарда сократится бюджет госдепа и USAID, на 4 миллиарда долларов - министерства образования, которое американский лидер, по его словам, планирует закрыть.
Помимо этого, согласно проекту, администрация предлагает сократить на 408 миллионов долларов и расходы на второстепенные исследования атомной энергии в рамках профильной структуры, настаивая на необходимости сосредоточиться на "создании инновационных концептов ядерных реакторов".
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