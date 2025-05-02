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Трамп предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов
Трамп предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев, которые, по мнению... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:11:00+03:00
2025-05-02T18:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев, которые, по мнению администрации, способствовали нелегальной миграции, говорится в пояснительной записке Белого дома."Проект бюджета предполагает отмену выделения 3,5 миллиарда долларов, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища", — указывается в документе, опубликованном в пятницу.Речь идёт, в частности, о программе Reception and Placement, финансировавшей крупные НПО, которые занимались расселением мигрантов в небольших городах США.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов
Трамп хочет прекратить отменить выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов