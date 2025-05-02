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Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН - РИА Новости, 02.05.2025
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18:07 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014701873.html
Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН
Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:07:00+03:00
2025-05-02T18:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. "Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, который в пятницу обнародовал Белый дом. Также в документе отмечается, что миротворцы ООН, в частности, в Центральноафриканской Республике, подвергались обвинениям в контрабанде золота, алмазов и наркотиков. По данным проекта, США исторически "оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов", и эта практика больше не соответствует интересам Вашингтона. Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ООН
Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН

Трамп предложил полностью отказаться от финансирования миротворческих миссий ООН

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США.
"Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, который в пятницу обнародовал Белый дом.
Также в документе отмечается, что миротворцы ООН, в частности, в Центральноафриканской Республике, подвергались обвинениям в контрабанде золота, алмазов и наркотиков.
По данным проекта, США исторически "оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов", и эта практика больше не соответствует интересам Вашингтона.
Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов.
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