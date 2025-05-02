https://ria.ru/20250502/tramp-2014700803.html

Трамп предложил сократить необоронные расходы Пентагона

Трамп предложил сократить необоронные расходы Пентагона - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп предложил сократить необоронные расходы Пентагона

Администрация Дональда Трампа предлагает сократить не связанные с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов, следует из проекта бюджетного... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:58:00+03:00

2025-05-02T17:58:00+03:00

2025-05-02T17:58:00+03:00

дональд трамп

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предлагает сократить не связанные с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу. "Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%", - говорится в проекте, опубликованном Белым домом.

https://ria.ru/20250502/usa-2014698092.html

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дональд трамп, министерство обороны сша, в мире, сша