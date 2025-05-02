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Трамп предложил сократить расходы на МКС - РИА Новости, 02.05.2025
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17:55 02.05.2025 (обновлено: 18:01 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014700394.html
Трамп предложил сократить расходы на МКС
Трамп предложил сократить расходы на МКС - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил сократить расходы на МКС
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу РИА Новости, 02.05.2025
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году, следует из пояснительной записки Белого дома."Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции", — говорится в документе.Согласно плану, финансирование станции будет снижено на 508 миллионов долларов. Одновременно НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения её срока службы.Документ подчёркивает, что исследования будут сосредоточены на целях лунной и марсианской программ.
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в мире, сша, дональд трамп, наса
В мире, США, Дональд Трамп, НАСА
Трамп предложил сократить расходы на МКС

Трамп предложил начать подготовку к выводу МКС из эксплуатации к 2030 году

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году, следует из пояснительной записки Белого дома.
"Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции", — говорится в документе.
Согласно плану, финансирование станции будет снижено на 508 миллионов долларов. Одновременно НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения её срока службы.
Документ подчёркивает, что исследования будут сосредоточены на целях лунной и марсианской программ.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе
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В миреСШАДональд ТрампНАСА
 
 
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