https://ria.ru/20250502/tramp-2014700087.html

Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов

Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета программ бывшего президента Джо Байдена по продвижению пропаганды, следует... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:52:00+03:00

2025-05-02T17:52:00+03:00

2025-05-02T18:37:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

джо байден

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_4be4d55924343de2ec3570618ea414c4.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета программ бывшего президента Джо Байдена по продвижению пропаганды, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу.Проект предполагает сокращение бюджета программ по давлению на журналистов на 315 миллионов долларов.Бюджетное предложение Трампа указывает на сокращения предыдущих статей расходов многих ведомств. В число исключений попал минздрав с запрошенными 0,5 миллиарда долларов на программу оздоровления населения.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014703193.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, джо байден, агентство по международному развитию сша