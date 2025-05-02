https://ria.ru/20250502/tramp-2014700087.html
Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов
Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов
Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета программ бывшего президента Джо Байдена по продвижению пропаганды, следует... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:52:00+03:00
2025-05-02T17:52:00+03:00
2025-05-02T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета программ бывшего президента Джо Байдена по продвижению пропаганды, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу.Проект предполагает сокращение бюджета программ по давлению на журналистов на 315 миллионов долларов.Бюджетное предложение Трампа указывает на сокращения предыдущих статей расходов многих ведомств. В число исключений попал минздрав с запрошенными 0,5 миллиарда долларов на программу оздоровления населения.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014703193.html
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Дональд Трамп, В мире, США, Джо Байден, Агентство по международному развитию США
Трамп хочет сократить бюджет программ Байдена по давлению на журналистов
Трамп хочет сократить бюджет программ по продвижению пропаганды на $315 млн