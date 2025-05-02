https://ria.ru/20250502/tramp-2014698752.html

Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:43:00+03:00

2025-05-02T17:43:00+03:00

2025-05-02T18:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год."Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ", — указывается в документе.Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН."Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в проекте.Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".

https://ria.ru/20250502/tramp-2014700394.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014700087.html

https://ria.ru/20250327/vto-2007819802.html

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сша, воз, юнеско, оон, в мире, дональд трамп