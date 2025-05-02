Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН
Трамп предложил сократить большинство обязательных взносов США в структуры ООН
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год.
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Это решение соответствует указу Трампа о пересмотре участия Штатов в международных организациях и отказе от финансирования тех, что не соответствуют приоритетам администрации Белого дома.
Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН.
"Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в проекте.
Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.
Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.
В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.
Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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