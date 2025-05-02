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Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН - РИА Новости, 02.05.2025
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17:43 02.05.2025 (обновлено: 18:57 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014698752.html
Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН
Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН
Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:43:00+03:00
2025-05-02T18:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год."Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ", — указывается в документе.Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН."Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в проекте.Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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сша, воз, юнеско, оон, в мире, дональд трамп
США, ВОЗ, ЮНЕСКО, ООН, В мире, Дональд Трамп
Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

Трамп предложил сократить большинство обязательных взносов США в структуры ООН

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год.
"Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ", — указывается в документе.
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Это решение соответствует указу Трампа о пересмотре участия Штатов в международных организациях и отказе от финансирования тех, что не соответствуют приоритетам администрации Белого дома.

Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН.
"Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в проекте.
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Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.
Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.
В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.
Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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