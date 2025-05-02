CNN рассказал, почему Трамп не стал увольнять главу Пентагона
CNN: Трамп не стал увольнять Хегсета, так как потратил на него много ресурсов
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отправлять в отставку замешанного в скандале с утечками главу Пентагона Пита Хегсета, поскольку потратил на его утверждение много ресурсов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"У президента сложились совершенно разные представления о (ныне уволенном советнике по нацбезопасности Майк- ред.) Уолтце и Хегсете... несмотря на то, что оба сыграли ключевую роль в истории с (мессенджером - ред.) Signal... Он посчитал, что не стоит увольнять министра обороны - после того как потратил очень много политического капитала для его утверждения... Уолтца можно... было уволить, не беспокоясь из-за очередной борьбы за утверждение, потому что для назначения советника по национальной безопасности не нужно одобрение сената", - сказано в сообщении.
В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее Трамп добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.