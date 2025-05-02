https://ria.ru/20250502/tramp-2014680729.html

Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:40:00+03:00

2025-05-02T14:40:00+03:00

2025-05-02T15:38:00+03:00

в мире

гарвардский университет

сша

израиль

дональд трамп

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса."Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают", - написал американский президент в соцсети Truth Social.В апреле Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

https://ria.ru/20250316/trump-2005282309.html

https://ria.ru/20250502/tramp--2014649268.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гарвардский университет, сша, израиль, дональд трамп, хамас