Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Администрация Трампа хочет лишить Гарвардский университет безналогового статуса
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса.
"Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
В апреле Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.
Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.