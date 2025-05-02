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Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 02.05.2025
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14:40 02.05.2025 (обновлено: 15:38 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014680729.html
Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:40:00+03:00
2025-05-02T15:38:00+03:00
в мире
гарвардский университет
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса."Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают", - написал американский президент в соцсети Truth Social.В апреле Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
https://ria.ru/20250316/trump-2005282309.html
https://ria.ru/20250502/tramp--2014649268.html
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в мире, гарвардский университет, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, Гарвардский университет, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Администрация Трампа хочет лишить Гарвардский университет безналогового статуса

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса.
"Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Заповедник Чакуолла в Южной Калифорнии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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16 марта, 08:45
В апреле Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.
Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS
Вчера, 08:58
 
В миреГарвардский университетСШАИзраильДональд ТрампХАМАС
 
 
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