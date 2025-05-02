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На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html
На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России
На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России - РИА Новости, 02.05.2025
На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России
Президент США Дональд Трамп давит больше на Украину, а не на Россию, усматривая большие возможности для ведения бизнеса с Москвой, заявил профессор Королевского РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давит больше на Украину, а не на Россию, усматривая большие возможности для ведения бизнеса с Москвой, заявил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин в комментарии Associated Press."Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — говорится в публикации. Вместе с тем, Грин добавил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, когда угрожает выйти из переговорного процесса по Украине. И если это если произойдет, то сторонам конфликта будет трудно просчитать риски, отметил он. На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. Она добавила, что Вашингтон ждет полного прекращения огня и завершения конфликта.
https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, Москва
На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России

AP: Трамп больше давит на Украину в переговорах из-за бизнес-возможностей с РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давит больше на Украину, а не на Россию, усматривая большие возможности для ведения бизнеса с Москвой, заявил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин в комментарии Associated Press.

"Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, Грин добавил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, когда угрожает выйти из переговорного процесса по Украине. И если это если произойдет, то сторонам конфликта будет трудно просчитать риски, отметил он.

На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. Она добавила, что Вашингтон ждет полного прекращения огня и завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаМосква
 
 
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