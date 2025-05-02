На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России
AP: Трамп больше давит на Украину в переговорах из-за бизнес-возможностей с РФ
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давит больше на Украину, а не на Россию, усматривая большие возможности для ведения бизнеса с Москвой, заявил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин в комментарии Associated Press.
"Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — говорится в публикации.
"Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — говорится в публикации.
Вместе с тем, Грин добавил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, когда угрожает выйти из переговорного процесса по Украине. И если это если произойдет, то сторонам конфликта будет трудно просчитать риски, отметил он.
На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. Она добавила, что Вашингтон ждет полного прекращения огня и завершения конфликта.
На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. Она добавила, что Вашингтон ждет полного прекращения огня и завершения конфликта.