https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html

"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа

"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа - РИА Новости, 02.05.2025

"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:09:00+03:00

2025-05-02T07:09:00+03:00

2025-05-02T07:09:00+03:00

в мире

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антониу гутерриш

оон

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters."Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной перестройки, которая приведет к слиянию основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру", — говорится в материале.По данным Reuters, документ был подготовлен целевой группой, назначенной в марте генеральным секретарем Антониу Гутерришем, который в то время заявлял, что орган должен стать более экономически эффективным.Как утверждает агентство, шестистраничный документ, помеченный как "строго конфиденциальный", содержит список так называемых предложений, направленных на преобразование десятков агентств организации в четыре основных департамента: по миру и безопасности, гуманитарным вопросам, устойчивому развитию и правам человека. Еще одно предложение предлагает объединить Всемирную торговую организацию с агентствами ООН по развитию, пишет Reuters."Один чиновник, знакомый с документом, назвал его отправной точкой", — пояснил автор.Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. В начале февраля сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе страны из состава организации.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014639082.html

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в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерриш, оон, всемирная торговая организация (вто)