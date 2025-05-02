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"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
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07:09 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа
Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:09:00+03:00
2025-05-02T07:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
антониу гутерриш
оон
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters."Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной перестройки, которая приведет к слиянию основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру", — говорится в материале.По данным Reuters, документ был подготовлен целевой группой, назначенной в марте генеральным секретарем Антониу Гутерришем, который в то время заявлял, что орган должен стать более экономически эффективным.Как утверждает агентство, шестистраничный документ, помеченный как "строго конфиденциальный", содержит список так называемых предложений, направленных на преобразование десятков агентств организации в четыре основных департамента: по миру и безопасности, гуманитарным вопросам, устойчивому развитию и правам человека. Еще одно предложение предлагает объединить Всемирную торговую организацию с агентствами ООН по развитию, пишет Reuters."Один чиновник, знакомый с документом, назвал его отправной точкой", — пояснил автор.Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. В начале февраля сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе страны из состава организации.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014639082.html
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в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерриш, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерриш, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа

Reuters: ООН готовится к реорганизации из-за сокращения финансирования

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters.
"Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной перестройки, которая приведет к слиянию основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру", — говорится в материале.
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По данным Reuters, документ был подготовлен целевой группой, назначенной в марте генеральным секретарем Антониу Гутерришем, который в то время заявлял, что орган должен стать более экономически эффективным.
Как утверждает агентство, шестистраничный документ, помеченный как "строго конфиденциальный", содержит список так называемых предложений, направленных на преобразование десятков агентств организации в четыре основных департамента: по миру и безопасности, гуманитарным вопросам, устойчивому развитию и правам человека. Еще одно предложение предлагает объединить Всемирную торговую организацию с агентствами ООН по развитию, пишет Reuters.
"Один чиновник, знакомый с документом, назвал его отправной точкой", — пояснил автор.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. В начале февраля сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе страны из состава организации.
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В миреСШАДональд ТрампАнтониу ГутерришООНВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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