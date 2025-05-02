https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html

Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:46:00+03:00

2025-05-02T05:46:00+03:00

2025-05-02T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп."Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", — написал он в социальной сети Truth Social.По словам американского лидера, США победили в обеих войнах."Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!" — добавил Трамп.Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, отметив, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.

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https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, германия, россия