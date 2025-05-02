Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим
Трамп: США намного больше других сделали для победы во Второй мировой войне
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп.
"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", — написал он в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома не уточнил, что 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43) подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно 2 сентября, когда Япония подписала акт о капитуляции после успешного наступления советских войск.
По словам американского лидера, США победили в обеих войнах.
"Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!" — добавил Трамп.
Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.
По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.
В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, отметив, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.