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Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим - РИА Новости, 02.05.2025
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05:46 02.05.2025 (обновлено: 09:25 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html
Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим
Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим
США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:46:00+03:00
2025-05-02T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп."Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", — написал он в социальной сети Truth Social.По словам американского лидера, США победили в обеих войнах."Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!" — добавил Трамп.Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, отметив, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
https://ria.ru/20250429/stoun-2014189513.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, германия, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Германия, Россия
Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Трамп: США намного больше других сделали для победы во Второй мировой войне

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп.
"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", — написал он в социальной сети Truth Social.
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Глава Белого дома не уточнил, что 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43) подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно 2 сентября, когда Япония подписала акт о капитуляции после успешного наступления советских войск.

По словам американского лидера, США победили в обеих войнах.
"Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!" — добавил Трамп.
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Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.

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В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, отметив, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
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