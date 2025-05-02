https://ria.ru/20250502/tramp-2014639082.html

Трамп назвал один из важнейших факторов успеха

Трамп назвал один из важнейших факторов успеха - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп назвал один из важнейших факторов успеха

Одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу, заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Алабамского... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу, заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Алабамского университета. "Это крайне важно: вы должны любить то, чем занимаетесь. Это обязательно. Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом", – заявил Трамп в ходе прямой трансляции Белого дома. Президент США подчеркнул, что работа должна восприниматься как развлечение, и если бы он не находил в этом процессе удовольствия, то не добился бы успеха ни в сфере недвижимости, ни в шоу-бизнесе. До того, как заняться политической деятельностью, Трамп построил крупную империю в сфере недвижимости, занимаясь строительством и управлением небоскребами, отелями, казино и гольф-клубами по всему миру. Помимо этого, Трамп активно участвовал в индустрии развлечений, выступая в качестве ведущего в течение первых 14 сезонов реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), которое принесло ему широкую известность и позволило укрепить свой бренд. С 1987 года Трамп также активно занимается литературной деятельностью. На сегодняшний день его библиография насчитывает более 30 работ, которые были созданы как в соавторстве, так и самостоятельно.

https://ria.ru/20250501/tramp-2014520326.html

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в мире, сша, дональд трамп