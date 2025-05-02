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СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing - РИА Новости, 02.05.2025
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03:29 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014636861.html
СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing
СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения новых президентских самолетов у альтернативного поставщика, в то время как основной... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:29:00+03:00
2025-05-02T03:29:00+03:00
технологии
сша
катар
мельбурн
дональд трамп
boeing 747
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения новых президентских самолетов у альтернативного поставщика, в то время как основной подрядчик, компания Boeing, откладывает поставку лайнеров, сообщает газета Wall Street Journal. "Разочарованный задержками в работе Boeing по поставке новых самолетов Air Force One, Трамп поручил меньшему оборонному подрядчику подготовить временный президентский самолет к концу года", - пишет издание со ссылкой на источники. Газета также отмечает, что компания Boeing продолжит разработку двух новых самолетов, которые заменят нынешние, уже устаревшие и сильно модифицированные реактивные самолеты Boeing 747 (известные как Air Force One, если на борту находится президент). Однако, учитывая отставание от графика, источники предполагают, что президент Трамп, вероятно, не сможет воспользоваться этими самолетами до конца своего срока. Тем временем правительство США поручило компании L3Harris провести капитальный ремонт Boeing 747, которые ранее принадлежали правительству Катара. По сообщениям из некоторых источников, компания, базирующаяся в Мельбурне, штат Флорида, установит на эти лайнеры специальные системы, чтобы обеспечить безопасность президента. Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки - конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013273103.html
https://ria.ru/20250415/bloomberg-2011334157.html
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технологии, сша, катар, мельбурн, дональд трамп, boeing 747
Технологии, США, Катар, Мельбурн, Дональд Трамп, Boeing 747
СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing

WSJ: Трамп ищет временную замену Boeing из-за задержки в поставках лайнеров

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения новых президентских самолетов у альтернативного поставщика, в то время как основной подрядчик, компания Boeing, откладывает поставку лайнеров, сообщает газета Wall Street Journal.
"Разочарованный задержками в работе Boeing по поставке новых самолетов Air Force One, Трамп поручил меньшему оборонному подрядчику подготовить временный президентский самолет к концу года", - пишет издание со ссылкой на источники.
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Газета также отмечает, что компания Boeing продолжит разработку двух новых самолетов, которые заменят нынешние, уже устаревшие и сильно модифицированные реактивные самолеты Boeing 747 (известные как Air Force One, если на борту находится президент). Однако, учитывая отставание от графика, источники предполагают, что президент Трамп, вероятно, не сможет воспользоваться этими самолетами до конца своего срока.
Тем временем правительство США поручило компании L3Harris провести капитальный ремонт Boeing 747, которые ранее принадлежали правительству Катара. По сообщениям из некоторых источников, компания, базирующаяся в Мельбурне, штат Флорида, установит на эти лайнеры специальные системы, чтобы обеспечить безопасность президента.
Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки - конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды.
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ТехнологииСШАКатарМельбурнДональд ТрампBoeing 747
 
 
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