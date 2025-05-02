https://ria.ru/20250502/tramp-2014636861.html

СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing

СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing - РИА Новости, 02.05.2025

СМИ: Трамп ищет временную замену Boeing

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения новых президентских самолетов у альтернативного поставщика, в то время как основной... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:29:00+03:00

2025-05-02T03:29:00+03:00

2025-05-02T03:29:00+03:00

технологии

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения новых президентских самолетов у альтернативного поставщика, в то время как основной подрядчик, компания Boeing, откладывает поставку лайнеров, сообщает газета Wall Street Journal. "Разочарованный задержками в работе Boeing по поставке новых самолетов Air Force One, Трамп поручил меньшему оборонному подрядчику подготовить временный президентский самолет к концу года", - пишет издание со ссылкой на источники. Газета также отмечает, что компания Boeing продолжит разработку двух новых самолетов, которые заменят нынешние, уже устаревшие и сильно модифицированные реактивные самолеты Boeing 747 (известные как Air Force One, если на борту находится президент). Однако, учитывая отставание от графика, источники предполагают, что президент Трамп, вероятно, не сможет воспользоваться этими самолетами до конца своего срока. Тем временем правительство США поручило компании L3Harris провести капитальный ремонт Boeing 747, которые ранее принадлежали правительству Катара. По сообщениям из некоторых источников, компания, базирующаяся в Мельбурне, штат Флорида, установит на эти лайнеры специальные системы, чтобы обеспечить безопасность президента. Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки - конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013273103.html

https://ria.ru/20250415/bloomberg-2011334157.html

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технологии, сша, катар, мельбурн, дональд трамп, boeing 747