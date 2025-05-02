https://ria.ru/20250502/tramp--2014649268.html
Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS
Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей",... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:58:00+03:00
2025-05-02T08:58:00+03:00
2025-05-02T08:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014349915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_665ac127bcaec07cc17983256364ea96.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей", сообщается на сайте Белого дома. В конце марта Трамп призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. В середине апреля газета New York Times писала, что Белый дом хочет лишить сеть NPR и PBS финансирования на сумму 1,1 миллиарда долларов, при этом она отмечала, что оно составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они получают средства за счет спонсорства и пожертвований. "Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS", - говорится в указе. Распоряжение Трампа обязывает CPB и федеральные агентства прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и CBS, также агентства должны проанализировать существующие с ними финансовые соглашения на предмет соответствия их условиям. Помимо этого, указ обязывает министра здравоохранения и социальных служб проверить, соблюдают ли NPR и PBS закон, запрещающий дискриминацию при трудоустройстве. Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
https://ria.ru/20241010/tramp-1977460407.html
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014349915_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_112c908e869abdae1423728a969c9ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS
Трамп распорядился лишить госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей", сообщается на сайте
Белого дома.
В конце марта Трамп
призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. В середине апреля газета New York Times писала, что Белый дом хочет лишить сеть NPR и PBS финансирования на сумму 1,1 миллиарда долларов, при этом она отмечала, что оно составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они получают средства за счет спонсорства и пожертвований.
"Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS", - говорится в указе.
Распоряжение Трампа обязывает CPB и федеральные агентства прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и CBS, также агентства должны проанализировать существующие с ними финансовые соглашения на предмет соответствия их условиям. Помимо этого, указ обязывает министра здравоохранения и социальных служб проверить, соблюдают ли NPR и PBS закон, запрещающий дискриминацию при трудоустройстве.
Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.