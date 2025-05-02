https://ria.ru/20250502/tramp--2014649268.html

Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS

Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей",... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:58:00+03:00

2025-05-02T08:58:00+03:00

2025-05-02T08:58:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014349915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_665ac127bcaec07cc17983256364ea96.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей", сообщается на сайте Белого дома. В конце марта Трамп призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. В середине апреля газета New York Times писала, что Белый дом хочет лишить сеть NPR и PBS финансирования на сумму 1,1 миллиарда долларов, при этом она отмечала, что оно составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они получают средства за счет спонсорства и пожертвований. "Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS", - говорится в указе. Распоряжение Трампа обязывает CPB и федеральные агентства прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и CBS, также агентства должны проанализировать существующие с ними финансовые соглашения на предмет соответствия их условиям. Помимо этого, указ обязывает министра здравоохранения и социальных служб проверить, соблюдают ли NPR и PBS закон, запрещающий дискриминацию при трудоустройстве. Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.

https://ria.ru/20241010/tramp-1977460407.html

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп