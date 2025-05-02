https://ria.ru/20250502/tovary-2014641531.html

Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2025 году

Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2025 году - РИА Новости, 02.05.2025

Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2025 году

Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:04:00+03:00

2025-05-02T06:04:00+03:00

2025-05-02T06:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, кобальт, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, с конца декабря 2024 года по конец апреля текущего года увеличился в цене почти на 39%. Золото же подорожало на 25,6%. Помимо них, среди металлов быстрее всего росли цены на сталь (+22,3%), используемый в катализаторах родий (+18,1%) и медь (+15%). Самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией и вторым по темпам роста среди всех товаров стал кофе сорта арабика – его стоимость подскочила на 25,8% с начала текущего года. Соевое масло выросло в цене на 21,4%, а пшеница на американской бирже – на 11,1%. В энергетике положительную динамику показали только пропан (+10,6%) и бензин на американской бирже (+1,2%). Более распространенные энергоносители, наоборот, сильно подешевели: больше всего с начала года потеряли в цене газ в Великобритании и Европе – примерно 38% и 34% соответственно, а также уголь – 22,4% и нефть Brent - около 16%. Среди всех товаров сильнее всего за первые четыре месяца текущего года подешевел апельсиновый сок – сразу на 45%, а также картофель на европейской бирже – примерно на 43%. Какао-бобы, прошлогодний лидер по прибыльности, в этом году на фоне более благоприятной ситуации с урожаем растеряли почти 31% стоимости на лондонской бирже. Самыми "пострадавшими" среди металлов были галлий со снижением стоимости на 14,6%, германий (-12,3%) и цинк (-12,6%).

https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html

https://ria.ru/20250425/zoloto-2013359375.html

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экономика, великобритания, европа, brent