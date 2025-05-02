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Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт - РИА Новости, 02.05.2025
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09:56 02.05.2025 (обновлено: 12:22 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/terakt-2014654145.html
Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт
Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт - РИА Новости, 02.05.2025
Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт
Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:56:00+03:00
2025-05-02T12:22:00+03:00
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хасавюрт
хасавюртовский район
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт, следует из видео ФСБ России.&quot;В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдулла. Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе&quot;, - сказала она в видео ФСБ.Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы международной террористической организации, которая планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У неё изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком планируемый подрыва и её присягу террористической группировке. Принимается процессуальное решение.
https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хасавюрт, хасавюртовский район, россия, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хасавюрт, Хасавюртовский район, Россия, Общество
Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт

ФСБ: задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт, следует из видео ФСБ России.
«

"В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдулла. Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе", - сказала она в видео ФСБ.

Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.
Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы международной террористической организации, которая планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У неё изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком планируемый подрыва и её присягу террористической группировке. Принимается процессуальное решение.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХасавюртХасавюртовский районРоссияОбщество
 
 
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