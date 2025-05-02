https://ria.ru/20250502/terakt-2014654145.html

Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт

Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт - РИА Новости, 02.05.2025

Задержанная в Дагестане женщина признала, что планировала теракт

Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:56:00+03:00

2025-05-02T09:56:00+03:00

2025-05-02T12:22:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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хасавюртовский район

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт, следует из видео ФСБ России."В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдулла. Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе", - сказала она в видео ФСБ.Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы международной террористической организации, которая планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У неё изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком планируемый подрыва и её присягу террористической группировке. Принимается процессуальное решение.

https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

хасавюрт

хасавюртовский район

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хасавюрт, хасавюртовский район, россия, общество