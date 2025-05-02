https://ria.ru/20250502/televidenie-2014419471.html

Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов

Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов - РИА Новости, 02.05.2025

Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов

В Советском Союзе Юлию Белянчикову, ведущую одной из самых популярных передач телевидения "Здоровье", многие знали и любили. Ей писали горы писем, называя... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:19:00+03:00

2025-05-02T09:19:00+03:00

2025-05-02T09:19:00+03:00

общество

москва

останкино (телецентр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014469715_0:276:2660:1772_1920x0_80_0_0_716639d7f3783661063d5e78164e7f63.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В Советском Союзе Юлию Белянчикову, ведущую одной из самых популярных передач телевидения "Здоровье", многие знали и любили. Ей писали горы писем, называя главным врачом страны, а ее рекомендации воплощали в жизнь. Советский теледоктор никогда не советовала зрителям прибегать к сомнительным "чудодейственным" препаратам или нетрадиционной медицине, ведь она была профессиональным медиком. При этом ей самой неоднократно приходилось бороться за собственное здоровье и жизнь. О судьбе телеведущей — в материале РИА Новости.С детства мечтала стать врачомБудущая телеведущая родилась в Москве в 1940-м в семье инженера-строителя и врача-стоматолога. Всего в семействе воспитывались трое детей. В девичестве Юлия носила фамилию Воронкова.Когда началась Великая Отечественная война, отца маленькой Юли отправили в Хабаровский край на строительство завода, а мама там же получила назначение на должность главврача местной больницы.После войны семья вернулась в столицу. Девочка хорошо училась и с раннего детства мечтала стать доктором, как мама.Окончив Первый медицинский институт, Белянчикова попала на работу в НИИ гематологии и переливания крови, затем начала учиться в аспирантуре.Силком на телевидениеТогда-то молодую аспирантку на одном из специализированных конгрессов и заметили члены съемочной группы программы "Здоровье", которая как раз в то время осталась без ведущей. Юлии предложили прийти на пробы, но она сначала категорически отказалась.Однако настырные телевизионщики прибегли к хитрости: в новенький телецентр "Останкино" ее позвали якобы на экскурсию.Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни девушка не смогла. И уже в "Останкино" ее попросили как бы случайно на камеру поделиться впечатлениями от работы конгресса.Юлия быстро смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, даже не догадываясь, что члены съемочной группы просто хотели понять, как она будет смотреться в кадре.А затем телевизионщики буквально устроили ей осаду по всем фронтам: звонили домой и на работу, взывали к совести комсомолки и врача — в итоге девушка сдалась.Ее первый эфир "Здоровья" вышел в феврале 1969 года, и после этого она больше 20 лет вела передачу. Первое время Юлия Васильевна еще старалась совмещать телевидение с работой в НИИ и учебой в аспирантуре, хотела все же остаться в практической медицине.Но сам министр здравоохранения в ответ на сомнения Белянчиковой заверил, что с экрана она принесет гораздо больше пользы, и Юлия Васильевна окончательно выбрала телевидение.Нападение преступниковВ конце 1980-х Юлия Васильевна некоторое время возглавляла редакцию журнала "Здоровье", но потом вернулась на телевидение, став сотрудничать с одним из московских каналов.А в 1994 году подверглась нападению неизвестных преступников. Бандиты ворвались прямо к ней в квартиру. В результате нападения Юлия Васильевна получила перелом черепа в трех местах.Самое странное, что из квартиры ничего не украли, но при этом нападавшие все перевернули, как будто искали что-то определенное.Юлию Белянчикову обнаружил сын, вернувшийся с работы. Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, а затем известной телеведущей пришлось долго восстанавливаться: после травмы она полностью потеряла память.Лишь спустя несколько месяцев она смогла вернуться к работе, вела программу "Медицинское обозрение", позднее — еще несколько передач.Но несчастья не оставляли женщину. Вскоре умер отец Юлии Васильевны, а сама она попала в серьезную автомобильную аварию, снова оказавшись на больничной койке.В начале 2011-го после неудачного падения ее госпитализировали с диагнозом "перелом шейки бедра". Белянчиковой сделали сложную операцию, но организм не перенес ее последствий. Пятого июня того же года телеведущая скончалась.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, останкино (телецентр)