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Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов
Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов - РИА Новости, 02.05.2025
Страшная авария и бандиты: почему Юлия Белянчикова пропала с телеэкранов
В Советском Союзе Юлию Белянчикову, ведущую одной из самых популярных передач телевидения "Здоровье", многие знали и любили. Ей писали горы писем, называя... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:19:00+03:00
2025-05-02T09:19:00+03:00
2025-05-02T09:19:00+03:00
общество
москва
останкино (телецентр)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В Советском Союзе Юлию Белянчикову, ведущую одной из самых популярных передач телевидения "Здоровье", многие знали и любили. Ей писали горы писем, называя главным врачом страны, а ее рекомендации воплощали в жизнь. Советский теледоктор никогда не советовала зрителям прибегать к сомнительным "чудодейственным" препаратам или нетрадиционной медицине, ведь она была профессиональным медиком. При этом ей самой неоднократно приходилось бороться за собственное здоровье и жизнь. О судьбе телеведущей — в материале РИА Новости.С детства мечтала стать врачомБудущая телеведущая родилась в Москве в 1940-м в семье инженера-строителя и врача-стоматолога. Всего в семействе воспитывались трое детей. В девичестве Юлия носила фамилию Воронкова.Когда началась Великая Отечественная война, отца маленькой Юли отправили в Хабаровский край на строительство завода, а мама там же получила назначение на должность главврача местной больницы.После войны семья вернулась в столицу. Девочка хорошо училась и с раннего детства мечтала стать доктором, как мама.Окончив Первый медицинский институт, Белянчикова попала на работу в НИИ гематологии и переливания крови, затем начала учиться в аспирантуре.Силком на телевидениеТогда-то молодую аспирантку на одном из специализированных конгрессов и заметили члены съемочной группы программы "Здоровье", которая как раз в то время осталась без ведущей. Юлии предложили прийти на пробы, но она сначала категорически отказалась.Однако настырные телевизионщики прибегли к хитрости: в новенький телецентр "Останкино" ее позвали якобы на экскурсию.Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни девушка не смогла. И уже в "Останкино" ее попросили как бы случайно на камеру поделиться впечатлениями от работы конгресса.Юлия быстро смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, даже не догадываясь, что члены съемочной группы просто хотели понять, как она будет смотреться в кадре.А затем телевизионщики буквально устроили ей осаду по всем фронтам: звонили домой и на работу, взывали к совести комсомолки и врача — в итоге девушка сдалась.Ее первый эфир "Здоровья" вышел в феврале 1969 года, и после этого она больше 20 лет вела передачу. Первое время Юлия Васильевна еще старалась совмещать телевидение с работой в НИИ и учебой в аспирантуре, хотела все же остаться в практической медицине.Но сам министр здравоохранения в ответ на сомнения Белянчиковой заверил, что с экрана она принесет гораздо больше пользы, и Юлия Васильевна окончательно выбрала телевидение.Нападение преступниковВ конце 1980-х Юлия Васильевна некоторое время возглавляла редакцию журнала "Здоровье", но потом вернулась на телевидение, став сотрудничать с одним из московских каналов.А в 1994 году подверглась нападению неизвестных преступников. Бандиты ворвались прямо к ней в квартиру. В результате нападения Юлия Васильевна получила перелом черепа в трех местах.Самое странное, что из квартиры ничего не украли, но при этом нападавшие все перевернули, как будто искали что-то определенное.Юлию Белянчикову обнаружил сын, вернувшийся с работы. Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, а затем известной телеведущей пришлось долго восстанавливаться: после травмы она полностью потеряла память.Лишь спустя несколько месяцев она смогла вернуться к работе, вела программу "Медицинское обозрение", позднее — еще несколько передач.Но несчастья не оставляли женщину. Вскоре умер отец Юлии Васильевны, а сама она попала в серьезную автомобильную аварию, снова оказавшись на больничной койке.В начале 2011-го после неудачного падения ее госпитализировали с диагнозом "перелом шейки бедра". Белянчиковой сделали сложную операцию, но организм не перенес ее последствий. Пятого июня того же года телеведущая скончалась.
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РИА Новости
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общество, москва, останкино (телецентр)
Общество, Москва, Останкино (телецентр)
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В Советском Союзе Юлию Белянчикову, ведущую одной из самых популярных передач телевидения "Здоровье", многие знали и любили. Ей писали горы писем, называя главным врачом страны, а ее рекомендации воплощали в жизнь. Советский теледоктор никогда не советовала зрителям прибегать к сомнительным "чудодейственным" препаратам или нетрадиционной медицине, ведь она была профессиональным медиком. При этом ей самой неоднократно приходилось бороться за собственное здоровье и жизнь. О судьбе телеведущей — в материале РИА Новости.
С детства мечтала стать врачом
Будущая телеведущая родилась в Москве в 1940-м в семье инженера-строителя и врача-стоматолога. Всего в семействе воспитывались трое детей. В девичестве Юлия носила фамилию Воронкова.
Когда началась Великая Отечественная война, отца маленькой Юли отправили в Хабаровский край на строительство завода, а мама там же получила назначение на должность главврача местной больницы.
После войны семья вернулась в столицу. Девочка хорошо училась и с раннего детства мечтала стать доктором, как мама.
Окончив Первый медицинский институт, Белянчикова попала на работу в НИИ гематологии и переливания крови, затем начала учиться в аспирантуре.
Тогда-то молодую аспирантку на одном из специализированных конгрессов и заметили члены съемочной группы программы "Здоровье", которая как раз в то время осталась без ведущей. Юлии предложили прийти на пробы, но она сначала категорически отказалась.
Однако настырные телевизионщики прибегли к хитрости: в новенький телецентр "Останкино" ее позвали якобы на экскурсию.
Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни девушка не смогла. И уже в "Останкино" ее попросили как бы случайно на камеру поделиться впечатлениями от работы конгресса.
Юлия быстро смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, даже не догадываясь, что члены съемочной группы просто хотели понять, как она будет смотреться в кадре.
А затем телевизионщики буквально устроили ей осаду по всем фронтам: звонили домой и на работу, взывали к совести комсомолки и врача — в итоге девушка сдалась.
Ее первый эфир "Здоровья" вышел в феврале 1969 года, и после этого она больше 20 лет вела передачу. Первое время Юлия Васильевна еще старалась совмещать телевидение с работой в НИИ и учебой в аспирантуре, хотела все же остаться в практической медицине.
Но сам министр здравоохранения в ответ на сомнения Белянчиковой заверил, что с экрана она принесет гораздо больше пользы, и Юлия Васильевна окончательно выбрала телевидение.
В конце 1980-х Юлия Васильевна некоторое время возглавляла редакцию журнала "Здоровье", но потом вернулась на телевидение, став сотрудничать с одним из московских каналов.
А в 1994 году подверглась нападению неизвестных преступников. Бандиты ворвались прямо к ней в квартиру. В результате нападения Юлия Васильевна получила перелом черепа в трех местах.
Самое странное, что из квартиры ничего не украли, но при этом нападавшие все перевернули, как будто искали что-то определенное.
Юлию Белянчикову обнаружил сын, вернувшийся с работы. Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, а затем известной телеведущей пришлось долго восстанавливаться: после травмы она полностью потеряла память.
Лишь спустя несколько месяцев она смогла вернуться к работе, вела программу "Медицинское обозрение", позднее — еще несколько передач.
Но несчастья не оставляли женщину. Вскоре умер отец Юлии Васильевны, а сама она попала в серьезную автомобильную аварию, снова оказавшись на больничной койке.
В начале 2011-го после неудачного падения ее госпитализировали с диагнозом "перелом шейки бедра". Белянчиковой сделали сложную операцию, но организм не перенес ее последствий. Пятого июня того же года телеведущая скончалась.