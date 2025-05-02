https://ria.ru/20250502/tela-2014654238.html

Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу

Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу - РИА Новости, 02.05.2025

Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу

Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:56:00+03:00

2025-05-02T09:56:00+03:00

2025-05-02T10:05:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

россия

общество

петровск-забайкальский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155077/72/1550777208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1d3aa145766528af748ee9f4717276b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.Ранее следственное управление СК России по региону сообщило, что трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь."Найдены тела трёх пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников. Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора", - говорится в сообщении.В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа, информирует минприроды региона."Коллектив КГУ "Читинская авиабаза" выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Абрамову Андрею Викторовичу, Алëкминскому Андрею Дмитриевичу и Назимову Александру Владимировичу. Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе", - отмечается в сообщении.В минприроды региона позже уточнили, что семьи погибших пожарных получат выплату от страховщика и материальную помощь от читинской авиабазы.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250411/pozhary-2010623517.html

забайкальский край

россия

петровск-забайкальский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, россия, общество, петровск-забайкальский