Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу
Тела трех пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу
Лес в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Ранее следственное управление СК России по региону сообщило, что трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь.
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"Найдены тела трёх пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников. Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора", - говорится в сообщении.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа, информирует минприроды региона.
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"Коллектив КГУ "Читинская авиабаза" выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Абрамову Андрею Викторовичу, Алëкминскому Андрею Дмитриевичу и Назимову Александру Владимировичу. Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе", - отмечается в сообщении.
В минприроды региона позже уточнили, что семьи погибших пожарных получат выплату от страховщика и материальную помощь от читинской авиабазы.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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