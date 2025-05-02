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Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу - РИА Новости, 02.05.2025
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09:56 02.05.2025 (обновлено: 10:05 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tela-2014654238.html
Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу
Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу - РИА Новости, 02.05.2025
Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу
Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:56:00+03:00
2025-05-02T10:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.Ранее следственное управление СК России по региону сообщило, что трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь."Найдены тела трёх пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников. Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора", - говорится в сообщении.В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа, информирует минприроды региона."Коллектив КГУ "Читинская авиабаза" выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Абрамову Андрею Викторовичу, Алëкминскому Андрею Дмитриевичу и Назимову Александру Владимировичу. Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе", - отмечается в сообщении.В минприроды региона позже уточнили, что семьи погибших пожарных получат выплату от страховщика и материальную помощь от читинской авиабазы.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250411/pozhary-2010623517.html
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, россия, общество, петровск-забайкальский
Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край, Россия, Общество, Петровск-Забайкальский
Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу

Тела трех пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛес в Забайкальском крае
Лес в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лес в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Ранее следственное управление СК России по региону сообщило, что трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь.
«
"Найдены тела трёх пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников. Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора", - говорится в сообщении.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа, информирует минприроды региона.
«
"Коллектив КГУ "Читинская авиабаза" выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Абрамову Андрею Викторовичу, Алëкминскому Андрею Дмитриевичу и Назимову Александру Владимировичу. Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе", - отмечается в сообщении.
В минприроды региона позже уточнили, что семьи погибших пожарных получат выплату от страховщика и материальную помощь от читинской авиабазы.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайРоссияОбществоПетровск-Забайкальский
 
 
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