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Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР
Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР - РИА Новости, 02.05.2025
Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР
Польское эмиграционное правительство в Лондоне, поддерживавшееся Великобританией, весной 1945 года собиралось военным путем решить вопрос границ с Советским... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:27:00+03:00
2025-05-02T02:27:00+03:00
2025-05-02T02:28:00+03:00
ссср
лондон
польша
сергей нарышкин
иосиф сталин (джугашвили)
вячеслав молотов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
кембриджская пятерка
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Польское эмиграционное правительство в Лондоне, поддерживавшееся Великобританией, весной 1945 года собиралось военным путем решить вопрос границ с Советским Союзом и для этого с помощью англосаксов активно пополняло свою армию. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, опубликованном на сайте Президентской библиотеки. Речь идет о сообщении народного комиссара государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину, наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии о намерениях польского эмиграционного правительства в Лондоне продолжать борьбу за границы Польши с Советским Союзом силовыми методами. В этом документе от 7 апреля 1945 года Меркулов сообщал "агентурные сведения, полученные в Лондоне, о планах польской реакции в Англии". "Польские реакционные круги, возглавляемые Рачкевичем, Арцишевским и Андерсом, готовятся к активизации борьбы против советского влияния в Польше и против польской дипломатии, считая, что вопрос о границах Польши с СССР должен быть решен вооруженным путем", - докладывал глава НКГБ. Владислав Рачкевич – президент Польши в эмиграции. Томаш Арцишевский - премьер-министр польского эмигрантского правительства в Лондоне с конца ноября 1944 года по конец июня 1945 года. Генерал Владислав Андерс на тот момент был исполняющим обязанности главнокомандующего польскими силами на Западе. После войны и до конца своей жизни Андерс был одним из лидеров польской эмиграции и надеялся на войну между Западом и СССР. "Имея в виду эти планы, польское эмигрантское правительство в Лондоне решило значительно увеличить свои вооруженные силы. Основным резервом пополнения армии польского эмигрантского правительства являются поляки, освобожденные на западе армиями союзников. С помощью подкупа и пропаганды представителям лондонских поляков во Франции и Бельгии удалось привлечь на свою сторону значительное количество поляков. Все поляки, освобождаемые англичанами и американцами, передаются в распоряжение польских властей", - говорилось в сообщении. Также Меркулов приводил сведения, полученные из Швейцарии. По его словам, "швейцарское правительство договорилось с германским правительством о передаче всех поляков, интернированных немцами при подавлении восстания в Варшаве". "Немцы якобы согласились передать швейцарским властям свыше 200 тысяч поляков. В Швейцарии для этих поляков создаются специальные лагеря, откуда будут организованы "побега" в армию Андерса", - указывал нарком госбезопасности. "Посол польского эмигрантского правительства в Швейцарии Ладось телеграммой от 19.3.45 сообщил Арцишевскому, что в скором времени ожидается прибытие первых партий поляков, и для обслуживания их просил немедленно выслать специальных военных работников", - говорилось в сообщении. "Эмигрантское правительство намерено при содействии англичан и американцев создать крупную армию еще до конца этого года. На совещании высших польских офицеров в Лондоне 7.3.45 генерал Андерс заявил, что он планирует создание миллионной армии", - докладывал Меркулов. По его словам, наряду с развертыванием работы по вербовке в польскую армию эмигрантское правительство Арцишевского усиливало свою пропаганду за границей. Эмиграционное правительство было создано после бегства высшего руководства Польши из страны после ее оккупации гитлеровской Германией в сентябре 1939 года. С июня 1940 года оно размещалось в Лондоне. Лондонское правительство управляло польским подпольным "государством" - организациями, тайно действовавшими на оккупированной нацистами территории, польскими "вооруженными силами" на Западе и подпольной военной организацией — Армией Крайовой. Правительство в эмиграции выступало за воссоздание Польши с довоенным политическим устройством и в довоенных границах (включая отошедшие к СССР Западную Украину, Западную Белоруссию и Виленский край). К весне 1945 года западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе, отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР. И намерения эмиграционного польского правительства лежали в русле гораздо более широких планов Великобритании начать новый военный конфликт с Советским Союзом. Весной 1945-го по линии "Кембриджской пятерки", группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, Москва получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля своим военным безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии - Румынии и Венгрии, отмечал Нарышкин. План предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск - Сталинград. Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии - 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года. Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия, отмечал Нарышкин.
https://ria.ru/20250502/dokumenty-2014628639.html
https://ria.ru/20250127/rossiya-1995677232.html
https://ria.ru/20250226/dokumenty-2001790550.html
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html
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ссср, лондон, польша, сергей нарышкин, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка
СССР, Лондон, Польша, Сергей Нарышкин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кембриджская пятерка
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Польское эмиграционное правительство в Лондоне, поддерживавшееся Великобританией, весной 1945 года собиралось военным путем решить вопрос границ с Советским Союзом и для этого с помощью англосаксов активно пополняло свою армию. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, опубликованном на сайте Президентской библиотеки.
Речь идет о сообщении народного комиссара государственной безопасности СССР
Всеволода Меркулова председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину
, наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову
и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии
о намерениях польского эмиграционного правительства в Лондоне
продолжать борьбу за границы Польши
с Советским Союзом силовыми методами.
В этом документе от 7 апреля 1945 года Меркулов сообщал "агентурные сведения, полученные в Лондоне, о планах польской реакции в Англии".
"Польские реакционные круги, возглавляемые Рачкевичем, Арцишевским и Андерсом, готовятся к активизации борьбы против советского влияния в Польше и против польской дипломатии, считая, что вопрос о границах Польши с СССР должен быть решен вооруженным путем", - докладывал глава НКГБ. Владислав Рачкевич – президент Польши в эмиграции. Томаш Арцишевский - премьер-министр польского эмигрантского правительства в Лондоне с конца ноября 1944 года по конец июня 1945 года. Генерал Владислав Андерс на тот момент был исполняющим обязанности главнокомандующего польскими силами на Западе. После войны и до конца своей жизни Андерс был одним из лидеров польской эмиграции и надеялся на войну между Западом и СССР.
"Имея в виду эти планы, польское эмигрантское правительство в Лондоне решило значительно увеличить свои вооруженные силы. Основным резервом пополнения армии польского эмигрантского правительства являются поляки, освобожденные на западе армиями союзников. С помощью подкупа и пропаганды представителям лондонских поляков во Франции
и Бельгии
удалось привлечь на свою сторону значительное количество поляков. Все поляки, освобождаемые англичанами и американцами, передаются в распоряжение польских властей", - говорилось в сообщении.
Также Меркулов приводил сведения, полученные из Швейцарии
. По его словам, "швейцарское правительство договорилось с германским правительством о передаче всех поляков, интернированных немцами при подавлении восстания в Варшаве". "Немцы якобы согласились передать швейцарским властям свыше 200 тысяч поляков. В Швейцарии для этих поляков создаются специальные лагеря, откуда будут организованы "побега" в армию Андерса", - указывал нарком госбезопасности.
"Посол польского эмигрантского правительства в Швейцарии Ладось телеграммой от 19.3.45 сообщил Арцишевскому, что в скором времени ожидается прибытие первых партий поляков, и для обслуживания их просил немедленно выслать специальных военных работников", - говорилось в сообщении.
"Эмигрантское правительство намерено при содействии англичан и американцев создать крупную армию еще до конца этого года. На совещании высших польских офицеров в Лондоне 7.3.45 генерал Андерс заявил, что он планирует создание миллионной армии", - докладывал Меркулов. По его словам, наряду с развертыванием работы по вербовке в польскую армию эмигрантское правительство Арцишевского усиливало свою пропаганду за границей.
Эмиграционное правительство было создано после бегства высшего руководства Польши из страны после ее оккупации гитлеровской Германией
в сентябре 1939 года. С июня 1940 года оно размещалось в Лондоне. Лондонское правительство управляло польским подпольным "государством" - организациями, тайно действовавшими на оккупированной нацистами территории, польскими "вооруженными силами" на Западе и подпольной военной организацией — Армией Крайовой. Правительство в эмиграции выступало за воссоздание Польши с довоенным политическим устройством и в довоенных границах (включая отошедшие к СССР Западную Украину, Западную Белоруссию и Виленский край).
К весне 1945 года западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе
, отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
в своей статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР
.
И намерения эмиграционного польского правительства лежали в русле гораздо более широких планов Великобритании
начать новый военный конфликт с Советским Союзом.
Весной 1945-го по линии "Кембриджской пятерки
", группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже
, Москва
получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля
своим военным безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое" (Operation Unthinkable).
План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии - Румынии
и Венгрии
, отмечал Нарышкин. План предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск
- Сталинград
.
Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии - 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года. Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия, отмечал Нарышкин.