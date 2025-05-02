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Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР

Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР - РИА Новости, 02.05.2025

Архив СВР: эмигрантские власти Польши в 1945 году хотели воевать с СССР

Польское эмиграционное правительство в Лондоне, поддерживавшееся Великобританией, весной 1945 года собиралось военным путем решить вопрос границ с Советским... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:27:00+03:00

2025-05-02T02:27:00+03:00

2025-05-02T02:28:00+03:00

ссср

лондон

польша

сергей нарышкин

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кембриджская пятерка

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Польское эмиграционное правительство в Лондоне, поддерживавшееся Великобританией, весной 1945 года собиралось военным путем решить вопрос границ с Советским Союзом и для этого с помощью англосаксов активно пополняло свою армию. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, опубликованном на сайте Президентской библиотеки. Речь идет о сообщении народного комиссара государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину, наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии о намерениях польского эмиграционного правительства в Лондоне продолжать борьбу за границы Польши с Советским Союзом силовыми методами. В этом документе от 7 апреля 1945 года Меркулов сообщал "агентурные сведения, полученные в Лондоне, о планах польской реакции в Англии". "Польские реакционные круги, возглавляемые Рачкевичем, Арцишевским и Андерсом, готовятся к активизации борьбы против советского влияния в Польше и против польской дипломатии, считая, что вопрос о границах Польши с СССР должен быть решен вооруженным путем", - докладывал глава НКГБ. Владислав Рачкевич – президент Польши в эмиграции. Томаш Арцишевский - премьер-министр польского эмигрантского правительства в Лондоне с конца ноября 1944 года по конец июня 1945 года. Генерал Владислав Андерс на тот момент был исполняющим обязанности главнокомандующего польскими силами на Западе. После войны и до конца своей жизни Андерс был одним из лидеров польской эмиграции и надеялся на войну между Западом и СССР. "Имея в виду эти планы, польское эмигрантское правительство в Лондоне решило значительно увеличить свои вооруженные силы. Основным резервом пополнения армии польского эмигрантского правительства являются поляки, освобожденные на западе армиями союзников. С помощью подкупа и пропаганды представителям лондонских поляков во Франции и Бельгии удалось привлечь на свою сторону значительное количество поляков. Все поляки, освобождаемые англичанами и американцами, передаются в распоряжение польских властей", - говорилось в сообщении. Также Меркулов приводил сведения, полученные из Швейцарии. По его словам, "швейцарское правительство договорилось с германским правительством о передаче всех поляков, интернированных немцами при подавлении восстания в Варшаве". "Немцы якобы согласились передать швейцарским властям свыше 200 тысяч поляков. В Швейцарии для этих поляков создаются специальные лагеря, откуда будут организованы "побега" в армию Андерса", - указывал нарком госбезопасности. "Посол польского эмигрантского правительства в Швейцарии Ладось телеграммой от 19.3.45 сообщил Арцишевскому, что в скором времени ожидается прибытие первых партий поляков, и для обслуживания их просил немедленно выслать специальных военных работников", - говорилось в сообщении. "Эмигрантское правительство намерено при содействии англичан и американцев создать крупную армию еще до конца этого года. На совещании высших польских офицеров в Лондоне 7.3.45 генерал Андерс заявил, что он планирует создание миллионной армии", - докладывал Меркулов. По его словам, наряду с развертыванием работы по вербовке в польскую армию эмигрантское правительство Арцишевского усиливало свою пропаганду за границей. Эмиграционное правительство было создано после бегства высшего руководства Польши из страны после ее оккупации гитлеровской Германией в сентябре 1939 года. С июня 1940 года оно размещалось в Лондоне. Лондонское правительство управляло польским подпольным "государством" - организациями, тайно действовавшими на оккупированной нацистами территории, польскими "вооруженными силами" на Западе и подпольной военной организацией — Армией Крайовой. Правительство в эмиграции выступало за воссоздание Польши с довоенным политическим устройством и в довоенных границах (включая отошедшие к СССР Западную Украину, Западную Белоруссию и Виленский край). К весне 1945 года западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе, отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР. И намерения эмиграционного польского правительства лежали в русле гораздо более широких планов Великобритании начать новый военный конфликт с Советским Союзом. Весной 1945-го по линии "Кембриджской пятерки", группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, Москва получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля своим военным безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии - Румынии и Венгрии, отмечал Нарышкин. План предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск - Сталинград. Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии - 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года. Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия, отмечал Нарышкин.

https://ria.ru/20250502/dokumenty-2014628639.html

https://ria.ru/20250127/rossiya-1995677232.html

https://ria.ru/20250226/dokumenty-2001790550.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

ссср

лондон

польша

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ссср, лондон, польша, сергей нарышкин, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка