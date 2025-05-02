https://ria.ru/20250502/sudya-2014720062.html

Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду

Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду - РИА Новости, 02.05.2025

Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду

Судья механизма ООН Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена в Великобритании более чем к 6 годам тюрьмы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T23:09:00+03:00

2025-05-02T23:09:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Судья механизма ООН Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена в Великобритании более чем к 6 годам тюрьмы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. В 2023 году Мугамбе была назначена членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Она также учится в юридической докторантуре Оксфордского университета. "Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца", - говорится в распространенном в пятницу заявлении британского судьи, который вынес приговор Мугамбе. Женщина должна будет отсидеть в тюрьме не менее половины назначенного ей срока, оставшуюся часть наказания она отбудет условно. Ранее британские СМИ сообщали, что Мугамбе была признана виновной в принуждении к рабскому труду. Женщина организовала нелегальный приезд в королевство молодой соотечественницы в преступном сговоре с высокопоставленным угандийским дипломатом в Британии, желая "облегчить себе жизнь с наименьшими затратами". Судья пользовалась своим статусом по отношению к жертве, заставляя ее бесплатно работать горничной и безвозмездно ухаживать за детьми.

https://ria.ru/20241025/deputat-1980058774.html

https://ria.ru/20250415/rabstvo-2011362605.html

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