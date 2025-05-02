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Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду - РИА Новости, 02.05.2025
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23:09 02.05.2025 (обновлено: 23:12 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/sudya-2014720062.html
Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду
Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду - РИА Новости, 02.05.2025
Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду
Судья механизма ООН Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена в Великобритании более чем к 6 годам тюрьмы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Судья механизма ООН Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена в Великобритании более чем к 6 годам тюрьмы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. В 2023 году Мугамбе была назначена членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Она также учится в юридической докторантуре Оксфордского университета. "Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца", - говорится в распространенном в пятницу заявлении британского судьи, который вынес приговор Мугамбе. Женщина должна будет отсидеть в тюрьме не менее половины назначенного ей срока, оставшуюся часть наказания она отбудет условно. Ранее британские СМИ сообщали, что Мугамбе была признана виновной в принуждении к рабскому труду. Женщина организовала нелегальный приезд в королевство молодой соотечественницы в преступном сговоре с высокопоставленным угандийским дипломатом в Британии, желая "облегчить себе жизнь с наименьшими затратами". Судья пользовалась своим статусом по отношению к жертве, заставляя ее бесплатно работать горничной и безвозмездно ухаживать за детьми.
https://ria.ru/20241025/deputat-1980058774.html
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в мире, великобритания, оон
В мире, Великобритания, ООН
Судью ООН приговорили к сроку за принуждение к рабскому труду

Судья ООН Мугамбе получила более шести лет за принуждение к рабскому труду

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Английская тюрьма
Английская тюрьма - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
Английская тюрьма. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Судья механизма ООН Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена в Великобритании более чем к 6 годам тюрьмы за принуждение соотечественницы к рабскому труду.
В 2023 году Мугамбе была назначена членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Она также учится в юридической докторантуре Оксфордского университета.
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"Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца", - говорится в распространенном в пятницу заявлении британского судьи, который вынес приговор Мугамбе.
Женщина должна будет отсидеть в тюрьме не менее половины назначенного ей срока, оставшуюся часть наказания она отбудет условно.
Ранее британские СМИ сообщали, что Мугамбе была признана виновной в принуждении к рабскому труду. Женщина организовала нелегальный приезд в королевство молодой соотечественницы в преступном сговоре с высокопоставленным угандийским дипломатом в Британии, желая "облегчить себе жизнь с наименьшими затратами". Судья пользовалась своим статусом по отношению к жертве, заставляя ее бесплатно работать горничной и безвозмездно ухаживать за детьми.
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