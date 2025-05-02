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МИД Турции рассказал о состоянии пассажиров судна, атакованного у Мальты - РИА Новости, 02.05.2025
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17:27 02.05.2025 (обновлено: 17:35 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/sudno-2014697690.html
МИД Турции рассказал о состоянии пассажиров судна, атакованного у Мальты
МИД Турции рассказал о состоянии пассажиров судна, атакованного у Мальты - РИА Новости, 02.05.2025
МИД Турции рассказал о состоянии пассажиров судна, атакованного у Мальты
Состояние здоровья экипажа и пассажиров атакованного вблизи Мальты судна "Флотилия свободы" нормальное, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:27:00+03:00
2025-05-02T17:35:00+03:00
турция
флотилия свободы
мальта
в мире
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Состояние здоровья экипажа и пассажиров атакованного вблизи Мальты судна "Флотилия свободы" нормальное, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА."Стало известно, что судно "Conscience", принадлежащее коалиции "Флотилии свободы" и включающее наших (турецких - ред.) граждан, подверглось нападению во время плавания в международных водах у берегов Мальты. Известно, что экипаж и пассажиры, находящиеся на борту, находятся в нормальном состоянии здоровья. В настоящее время в сотрудничестве с мальтийскими властями проводятся необходимые работы по переводу наших граждан в безопасное место. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на гражданское судно, которое угрожает свободе судоходства и безопасности мореплавания в международных водах", - говорится в заявлении Кечели."Есть утверждения, что судно было атаковано израильскими беспилотниками. Будут предприняты все необходимые инициативы для скорейшего раскрытия подробностей нападения и привлечения виновных к ответственности перед судом", - добавил он.
https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html
https://ria.ru/20250429/oon-2014172056.html
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турция, флотилия свободы, мальта, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Турция, Флотилия Свободы, Мальта, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Турции рассказал о состоянии пассажиров судна, атакованного у Мальты

МИД Турции: состояние пассажиров судна, атакованного у Мальты, нормальное

© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Пожар на судне из состава Флотилии свободы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Состояние здоровья экипажа и пассажиров атакованного вблизи Мальты судна "Флотилия свободы" нормальное, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.
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"Стало известно, что судно "Conscience", принадлежащее коалиции "Флотилии свободы" и включающее наших (турецких - ред.) граждан, подверглось нападению во время плавания в международных водах у берегов Мальты. Известно, что экипаж и пассажиры, находящиеся на борту, находятся в нормальном состоянии здоровья. В настоящее время в сотрудничестве с мальтийскими властями проводятся необходимые работы по переводу наших граждан в безопасное место. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на гражданское судно, которое угрожает свободе судоходства и безопасности мореплавания в международных водах", - говорится в заявлении Кечели.
"Есть утверждения, что судно было атаковано израильскими беспилотниками. Будут предприняты все необходимые инициативы для скорейшего раскрытия подробностей нападения и привлечения виновных к ответственности перед судом", - добавил он.
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ТурцияФлотилия СвободыМальтаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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