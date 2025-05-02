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Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам - РИА Новости, 02.05.2025
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04:59 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/sud-2014638904.html
Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам
Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам - РИА Новости, 02.05.2025
Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам
Лефортовский суд Москвы обязал американца Евгения (Джина) Спектора, осужденного за шпионаж в пользу США на 15 лет колонии строгого режима, заплатить за услуги... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:59:00+03:00
2025-05-02T04:59:00+03:00
происшествия
россия
москва
сша
аркадий дворкович
анастасия алексеева
московский городской суд
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы обязал американца Евгения (Джина) Спектора, осужденного за шпионаж в пользу США на 15 лет колонии строгого режима, заплатить за услуги адвокатов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, адвокат Илья Гатикоев и супруга Спектора 21 января 2023 года заключили соглашение о юридической помощи по уголовному делу. Летом того же года к защите Спектора присоединился второй адвокат - супруга Гатикоева. С ней был заключен аналогичный договор. Обвиняемый не выплатил гонорар за услуги адвоката Гатикоева в совокупности за 3 месяца его работы, а его супруге – за месяц юридической помощи. Оба подали к Спектору и его жене (как к заказчику) иски в суд, который объединил их в одно производство. В ходе разбирательств Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск и постановил взыскать задолженность с осужденного за шпионаж Спектора и его супруги в пользу адвокатов. Сам Спектор отбывает срок. Мосгорсуд в конце 2024 года назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей за шпионаж в пользу США. Наказание было вынесено в совокупности со сроком по первому приговору за взятку. Следствие выяснило, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну. Целью его деятельности было последующее создание в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к 4 годам колонии за посредничество во взяточничестве экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Его дело выделили в отдельное производство, поскольку он полностью признал вину. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы. Алексеевой же суд назначил за взятки 12 лет колонии и штраф 75 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за снятие запрета в России на продажу определенных медицинских препаратов.
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происшествия, россия, москва, сша, аркадий дворкович, анастасия алексеева, московский городской суд, министерство обороны сша
Происшествия, Россия, Москва, США, Аркадий Дворкович, Анастасия Алексеева, Московский городской суд, Министерство обороны США
Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам

Суд обязал осужденного за шпионаж американца Спектора заплатить своим адвокатам

© ФСБ РФАмериканец Джин Спектор во время оглашения приговора
Американец Джин Спектор во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© ФСБ РФ
Американец Джин Спектор во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы обязал американца Евгения (Джина) Спектора, осужденного за шпионаж в пользу США на 15 лет колонии строгого режима, заплатить за услуги адвокатов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, адвокат Илья Гатикоев и супруга Спектора 21 января 2023 года заключили соглашение о юридической помощи по уголовному делу. Летом того же года к защите Спектора присоединился второй адвокат - супруга Гатикоева. С ней был заключен аналогичный договор.
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Обвиняемый не выплатил гонорар за услуги адвоката Гатикоева в совокупности за 3 месяца его работы, а его супруге – за месяц юридической помощи. Оба подали к Спектору и его жене (как к заказчику) иски в суд, который объединил их в одно производство.
В ходе разбирательств Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск и постановил взыскать задолженность с осужденного за шпионаж Спектора и его супруги в пользу адвокатов.
Сам Спектор отбывает срок. Мосгорсуд в конце 2024 года назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей за шпионаж в пользу США. Наказание было вынесено в совокупности со сроком по первому приговору за взятку.
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Следствие выяснило, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну. Целью его деятельности было последующее создание в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.
В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к 4 годам колонии за посредничество во взяточничестве экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Его дело выделили в отдельное производство, поскольку он полностью признал вину. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы. Алексеевой же суд назначил за взятки 12 лет колонии и штраф 75 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за снятие запрета в России на продажу определенных медицинских препаратов.
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