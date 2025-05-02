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Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам

Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам - РИА Новости, 02.05.2025

Суд обязал осужденного за шпионаж американца заплатить своим адвокатам

Лефортовский суд Москвы обязал американца Евгения (Джина) Спектора, осужденного за шпионаж в пользу США на 15 лет колонии строгого режима, заплатить за услуги... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T04:59:00+03:00

2025-05-02T04:59:00+03:00

2025-05-02T04:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы обязал американца Евгения (Джина) Спектора, осужденного за шпионаж в пользу США на 15 лет колонии строгого режима, заплатить за услуги адвокатов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, адвокат Илья Гатикоев и супруга Спектора 21 января 2023 года заключили соглашение о юридической помощи по уголовному делу. Летом того же года к защите Спектора присоединился второй адвокат - супруга Гатикоева. С ней был заключен аналогичный договор. Обвиняемый не выплатил гонорар за услуги адвоката Гатикоева в совокупности за 3 месяца его работы, а его супруге – за месяц юридической помощи. Оба подали к Спектору и его жене (как к заказчику) иски в суд, который объединил их в одно производство. В ходе разбирательств Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск и постановил взыскать задолженность с осужденного за шпионаж Спектора и его супруги в пользу адвокатов. Сам Спектор отбывает срок. Мосгорсуд в конце 2024 года назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей за шпионаж в пользу США. Наказание было вынесено в совокупности со сроком по первому приговору за взятку. Следствие выяснило, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну. Целью его деятельности было последующее создание в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к 4 годам колонии за посредничество во взяточничестве экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Его дело выделили в отдельное производство, поскольку он полностью признал вину. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы. Алексеевой же суд назначил за взятки 12 лет колонии и штраф 75 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за снятие запрета в России на продажу определенных медицинских препаратов.

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