https://ria.ru/20250502/sud-2014637164.html

ВС не рассмотрел жалобу мужчины, "подарившему" девушке взрывчатку

ВС не рассмотрел жалобу мужчины, "подарившему" девушке взрывчатку - РИА Новости, 02.05.2025

ВС не рассмотрел жалобу мужчины, "подарившему" девушке взрывчатку

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу на девятилетний приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:40:00+03:00

2025-05-02T03:40:00+03:00

2025-05-02T05:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу на девятилетний приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщил РИА Новости в пресс-службе суда. "Отказано в передаче кассационной жалобы", - сказал собеседник агентства. Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали. В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.

https://ria.ru/20240708/mosgorsud-1958207267.html

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происшествия, россия, москва, троицк, следственный комитет россии (ск рф)