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США отменили безвизовый режим с Румынией
США отменили безвизовый режим с Румынией - РИА Новости, 02.05.2025
США отменили безвизовый режим с Румынией
США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:16:00+03:00
2025-05-02T23:16:00+03:00
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ВАШНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США.Так, в разделе о безвизовом режиме США с зарубежными странами появилась пометка, что "Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года".Румыния стала участницей безвизового режима США в январе этого года, еще при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.Безвизовый режим реализуется министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать Штаты для деловых или туристических поездок сроком не более 90 дней. В свою очередь, американские граждане получают такие же возможности в странах-участницах, среди которых преимущественно страны Европы, но также Япония и Южная Корея, а также Тайвань.
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сша, румыния, европа, джо байден, в мире
США, Румыния, Европа, Джо Байден, В мире
США отменили безвизовый режим с Румынией
Министерство внутренней безопасности: США отменили безвизовый режим с Румынией