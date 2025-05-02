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США отменили безвизовый режим с Румынией - РИА Новости, 02.05.2025
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23:16 02.05.2025 (обновлено: 23:30 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ssha-2014720361.html
США отменили безвизовый режим с Румынией
США отменили безвизовый режим с Румынией - РИА Новости, 02.05.2025
США отменили безвизовый режим с Румынией
США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США. РИА Новости, 02.05.2025
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ВАШНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США.Так, в разделе о безвизовом режиме США с зарубежными странами появилась пометка, что "Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года".Румыния стала участницей безвизового режима США в январе этого года, еще при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.Безвизовый режим реализуется министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать Штаты для деловых или туристических поездок сроком не более 90 дней. В свою очередь, американские граждане получают такие же возможности в странах-участницах, среди которых преимущественно страны Европы, но также Япония и Южная Корея, а также Тайвань.
https://ria.ru/20250301/rumynija-2002477087.html
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сша, румыния, европа, джо байден, в мире
США, Румыния, Европа, Джо Байден, В мире
США отменили безвизовый режим с Румынией

Министерство внутренней безопасности: США отменили безвизовый режим с Румынией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США.
Так, в разделе о безвизовом режиме США с зарубежными странами появилась пометка, что "Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года".
Румыния стала участницей безвизового режима США в январе этого года, еще при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.
Безвизовый режим реализуется министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать Штаты для деловых или туристических поездок сроком не более 90 дней. В свою очередь, американские граждане получают такие же возможности в странах-участницах, среди которых преимущественно страны Европы, но также Япония и Южная Корея, а также Тайвань.
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СШАРумынияЕвропаДжо БайденВ мире
 
 
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