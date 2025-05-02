В США раскритиковали слова Трампа о Второй мировой войне
Борум: слова Трампа о роли США во Второй мировой войне досадны
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты сыграли самую важную роль во Второй мировой войне, свидетельствуют о досадном заблуждении среди американцев по этому поводу, заявил РИА Новости почетный президент базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум.
"Это досадное заблуждение относительно истории. Но профессионалы признают решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии", - сказал РИА Новости Борум.
Он подчеркнул, что это расхожее среди американцев заблуждение связано с традиционной близостью США к Великобритании и с тем, что эти две страны вместе воевали на Западном фронте и освобождали Францию и часть Германии.
"Еще одна причина заключается в том, что уже после победы над Германией США еще три месяца воевали с Японией и были главным участником этой борьбы", - добавил он.
Борум, родившийся в 1943 году, также обратил внимание на то, что Трамп появился на свет в 1946 году и рос в атмосфере послепобедной эйфории, которая царила тогда в США.
"Тем не менее американские историки признают роль Советского Союза и России и прекрасно понимают, какие гигантские потери они понесли. СССР, Россия потеряли во время войны больше людей, чем любая другая страна", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, демонизация СССР и затем России после войны также привели к снижению их роли в общей победе в глазах американцев, которые стали считать русских противниками, а не союзниками. "Американцы не очень задумываются об истории. Мы живем в настоящем и не очень обращаем внимание на историю", - резюмировал Борум.
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