https://ria.ru/20250502/ssha-2014718429.html

В США раскритиковали слова Трампа о Второй мировой войне

В США раскритиковали слова Трампа о Второй мировой войне - РИА Новости, 02.05.2025

В США раскритиковали слова Трампа о Второй мировой войне

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты сыграли самую важную роль во Второй мировой войне, свидетельствуют о досадном заблуждении... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:26:00+03:00

2025-05-02T22:26:00+03:00

2025-05-02T22:26:00+03:00

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дональд трамп

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты сыграли самую важную роль во Второй мировой войне, свидетельствуют о досадном заблуждении среди американцев по этому поводу, заявил РИА Новости почетный президент базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум. Трамп в четверг заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. "Это досадное заблуждение относительно истории. Но профессионалы признают решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии", - сказал РИА Новости Борум. Он подчеркнул, что это расхожее среди американцев заблуждение связано с традиционной близостью США к Великобритании и с тем, что эти две страны вместе воевали на Западном фронте и освобождали Францию и часть Германии. "Еще одна причина заключается в том, что уже после победы над Германией США еще три месяца воевали с Японией и были главным участником этой борьбы", - добавил он. Борум, родившийся в 1943 году, также обратил внимание на то, что Трамп появился на свет в 1946 году и рос в атмосфере послепобедной эйфории, которая царила тогда в США. "Тем не менее американские историки признают роль Советского Союза и России и прекрасно понимают, какие гигантские потери они понесли. СССР, Россия потеряли во время войны больше людей, чем любая другая страна", - отметил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, демонизация СССР и затем России после войны также привели к снижению их роли в общей победе в глазах американцев, которые стали считать русских противниками, а не союзниками. "Американцы не очень задумываются об истории. Мы живем в настоящем и не очень обращаем внимание на историю", - резюмировал Борум.

https://rsport.ria.ru/20250502/vasilev-2014698395.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995130799.html

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в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945)