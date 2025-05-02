https://ria.ru/20250502/ssha-2014715801.html

США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский

США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 02.05.2025

США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский

США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 02.05.2025

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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. "Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс", - сказал Сикорский. Он уточнил, что власти США поняли, насколько далеки переговорные позиции России и Украины. "Они провели разведку боем. Оказалось, что так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать", - сказал Сикорский. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.

https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013015794.html

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