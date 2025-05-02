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США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 02.05.2025
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21:35 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/ssha-2014715801.html
США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский
США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 02.05.2025
США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский
США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:35:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. "Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс", - сказал Сикорский. Он уточнил, что власти США поняли, насколько далеки переговорные позиции России и Украины. "Они провели разведку боем. Оказалось, что так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать", - сказал Сикорский. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html
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в мире, сша, россия, украина, радослав сикорский, марко рубио, нато
В мире, США, Россия, Украина, Радослав Сикорский, Марко Рубио, НАТО
США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский

МИД Польши: США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта

© AP Photo / Sarah MeyssonnierРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
"Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс", - сказал Сикорский.
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Он уточнил, что власти США поняли, насколько далеки переговорные позиции России и Украины.
"Они провели разведку боем. Оказалось, что так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать", - сказал Сикорский.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки.
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
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В миреСШАРоссияУкраинаРадослав СикорскийМарко РубиоНАТО
 
 
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