https://ria.ru/20250502/ssha-2014634429.html

США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе

США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.05.2025

США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:35:00+03:00

2025-05-02T02:35:00+03:00

2025-05-02T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед журналистами. "Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", — сказала она.Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне нужны "конкретные идеи" от Москвы и Киева, пояснила представитель Госдепа.При этом, госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции сторон пока слишком далеки. И добавил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить с Украины, но пока Кремль не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий.

https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620726.html

https://ria.ru/20250430/gosdep-2014288892.html

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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, государственный департамент сша