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США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.05.2025
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02:35 02.05.2025 (обновлено: 08:31 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ssha-2014634429.html
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.05.2025
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:35:00+03:00
2025-05-02T08:31:00+03:00
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стив уиткофф
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед журналистами. "Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", — сказала она.Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне нужны "конкретные идеи" от Москвы и Киева, пояснила представитель Госдепа.При этом, госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции сторон пока слишком далеки. И добавил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить с Украины, но пока Кремль не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий.
https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620726.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Государственный департамент США
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе

Госдеп: США больше не будут играть роль посредника между Россией и Украиной

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед журналистами.
"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", — сказала она.
Здание Госдепартамента в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России
Вчера, 21:54
Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне нужны "конкретные идеи" от Москвы и Киева, пояснила представитель Госдепа.
При этом, госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции сторон пока слишком далеки. И добавил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить с Украины, но пока Кремль не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий.
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В миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив УиткоффГосударственный департамент США
 
 
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