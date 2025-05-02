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США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.05.2025
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:35:00+03:00
2025-05-02T02:35:00+03:00
2025-05-02T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед журналистами. "Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", — сказала она.Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне нужны "конкретные идеи" от Москвы и Киева, пояснила представитель Госдепа.При этом, госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции сторон пока слишком далеки. И добавил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить с Украины, но пока Кремль не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий.
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Государственный департамент США
США больше не будут посредниками в украинском конфликте, заявили в Госдепе
Госдеп: США больше не будут играть роль посредника между Россией и Украиной