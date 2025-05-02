https://ria.ru/20250502/ssha-2014632758.html

СМИ: США считают сделку с Киевом моделью для других соглашений

СМИ: США считают сделку с Киевом моделью для других соглашений - РИА Новости, 02.05.2025

СМИ: США считают сделку с Киевом моделью для других соглашений

Администрация президента США Дональда Трампа считает соглашение с Украиной по полезным ископаемым моделью для сделок с другими странами, которым Штаты ранее... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T01:33:00+03:00

2025-05-02T01:33:00+03:00

2025-05-02T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает соглашение с Украиной по полезным ископаемым моделью для сделок с другими странами, которым Штаты ранее выделяли гранты или кредиты, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского министерства финансов. Как отмечает агентство, чиновник считает, что соглашение отражает намерения Трампа использовать внешнюю политику для увеличения экономических активов США, а не их обязательств перед другими странами. "Администрация Трампа рассматривает соглашение о ресурсах с Украиной как модель для будущих международных договоренностей... Американские чиновники рассматривают сделку с Украиной как способ позволить американскому народу участвовать в экономическом росте регионов, которые США обычно поддерживают грантами или кредитами", - говорится в сообщении Блумберг. Ранее западные СМИ сообщали, что США добиваются подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой и заключения с ними двусторонних сделок по минеральным ресурсам. До этого газета New York Times сообщала, что президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК урегулировать конфликт с ней. Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014625315.html

https://ria.ru/20250501/rada-2014616553.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, верховная рада украины