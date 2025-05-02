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СМИ: CША начали делиться с союзниками данными об операциях России в космосе - РИА Новости, 02.05.2025
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01:17 02.05.2025 (обновлено: 11:39 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ssha-2014632052.html
СМИ: CША начали делиться с союзниками данными об операциях России в космосе
СМИ: CША начали делиться с союзниками данными об операциях России в космосе - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ: CША начали делиться с союзниками данными об операциях России в космосе
США начали делиться некоторыми из своих наиболее важных разведывательных данных о космических операциях Китая и России с Великобританией и другими странами... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T01:17:00+03:00
2025-05-02T11:39:00+03:00
в мире
сша
китай
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США начали делиться некоторыми из своих наиболее важных разведывательных данных о космических операциях Китая и России с Великобританией и другими странами альянса "Пять глаз", пишет британская газета Times."Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо", — говорится в материале.По данным издания, это решение было принято из-за обеспокоенности Вашингтона по поводу китайской инфраструктуры в космосе. В США опасаются, что Пекин и Москва быстро развивают новые космические возможности, в частности Китай вкладывает значительные средства в сбор разведданных, уточняет Times.При этом отмечается, что подразделение SpaceDelta 9 до апреля этого года предназначалось только для Штатов и предоставляло доступ к сверхсекретной информации.По словам командира этого подразделения Рамси Хорна, в последние недели было принято решение более тесно сотрудничать с Великобританией и другими партнерами по "Пяти глазам" — Австралией, Новой Зеландией и Канадой, — предоставив им доступ к самым высоким уровням разведки США о растущей деятельности в космосе. Таким образом планируется бороться с несовершенствами американских технологий в этой области.В августе прошлого года замглавы космических операций Соединенных Штатов Майкл Гетлейн заявил, что преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос.
https://ria.ru/20241030/razvedka-1980860055.html
https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html
сша
китай
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в мире, сша, китай, великобритания
В мире, США, Китай, Великобритания
СМИ: CША начали делиться с союзниками данными об операциях России в космосе

Times: CША передали союзникам данные о космических операциях РФ и КНР

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США начали делиться некоторыми из своих наиболее важных разведывательных данных о космических операциях Китая и России с Великобританией и другими странами альянса "Пять глаз", пишет британская газета Times.
"Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо", — говорится в материале.
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По данным издания, это решение было принято из-за обеспокоенности Вашингтона по поводу китайской инфраструктуры в космосе. В США опасаются, что Пекин и Москва быстро развивают новые космические возможности, в частности Китай вкладывает значительные средства в сбор разведданных, уточняет Times.
При этом отмечается, что подразделение SpaceDelta 9 до апреля этого года предназначалось только для Штатов и предоставляло доступ к сверхсекретной информации.
По словам командира этого подразделения Рамси Хорна, в последние недели было принято решение более тесно сотрудничать с Великобританией и другими партнерами по "Пяти глазам" — Австралией, Новой Зеландией и Канадой, — предоставив им доступ к самым высоким уровням разведки США о растущей деятельности в космосе. Таким образом планируется бороться с несовершенствами американских технологий в этой области.
В августе прошлого года замглавы космических операций Соединенных Штатов Майкл Гетлейн заявил, что преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос.
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