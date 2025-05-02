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ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю
Киевский режим за неделю потерял более 1530 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:29:00+03:00
2025-05-02T12:29:00+03:00
2025-05-02T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим за неделю потерял более 1530 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1530 боевиков и 2 танка в зоне действий "Севера" за неделю