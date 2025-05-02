https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014667958.html

ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ потеряли более 1530 боевиков в зоне действий сил "Севера" за неделю

Киевский режим за неделю потерял более 1530 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:29:00+03:00

2025-05-02T12:29:00+03:00

2025-05-02T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим за неделю потерял более 1530 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф