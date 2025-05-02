https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014667622.html

ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 1220... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:26:00+03:00

2025-05-02T12:26:00+03:00

2025-05-02T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 1220 военнослужащих, а также 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1220 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, германия