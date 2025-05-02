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ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 1220... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:26:00+03:00
2025-05-02T12:26:00+03:00
2025-05-02T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 1220 военнослужащих, а также 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1220 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция, Германия
ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
МО: ВСУ потеряли 1220 боевиков и САУ Caesar в зоне действий "Востока" за неделю