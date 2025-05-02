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ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье
ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье
После освобождения Курской области продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщило в пятницу... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:16:00+03:00
2025-05-02T12:16:00+03:00
2025-05-02T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. После освобождения Курской области продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье
МО РФ: продолжается создание полосы безопасности в приграничье Сумской области