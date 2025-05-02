https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014666338.html

ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье

ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье - РИА Новости, 02.05.2025

ВС России продолжают создание "полосы безопасности" в сумском приграничье

После освобождения Курской области продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщило в пятницу... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:16:00+03:00

2025-05-02T12:16:00+03:00

2025-05-02T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. После освобождения Курской области продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

курская область

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Ольга Фомченкова

сумская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность