https://ria.ru/20250502/sotrudniki-2014644138.html
Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате
Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате - РИА Новости, 02.05.2025
Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате
Больше половины российских работодателей считают, что в их компании есть бесполезные работники, из них почти каждая десятая фирма имеет много таких сотрудников, РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:33:00+03:00
2025-05-02T07:33:00+03:00
2025-05-02T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Больше половины российских работодателей считают, что в их компании есть бесполезные работники, из них почти каждая десятая фирма имеет много таких сотрудников, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Шестьдесят шесть процентов опрошенных работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники: из них 9% отметили, что таких работников много, а 57% выделили их небольшое количество", - говорится в исследовании. Согласно опросу, 69% представителей компаний, в которых есть бесполезные сотрудники, стараются понять причины недостатка мотивации среди таких работников, 54% проводят беседы с подчиненными, а 22% составляют индивидуальный план развития. Увольняют бесполезных сотрудников 17% работодателей, 12% сокращают им зарплату или премию. Каждый десятый респондент понижает в должности или проводит ротации, а 8% ничего не делают с такими сотрудниками. "Шестьдесят семь процентов участников исследования, которые не предпринимают никаких действий по отношению к бесполезным сотрудникам, так поступают из-за непонимания, как фактически доказать бесполезность сотрудника. В 42% случаев работник находится в хороших отношениях с начальством. 25% отмечают, что такой сотрудник слишком долго работает в компании, столько же (25%) отмечают, что увольнение предполагает выплаты", - уточнили в исследовании. В исследовании, которое проводилось с 8 по 11 апреля, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.
https://ria.ru/20250312/rabota-2004448630.html
https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html
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общество, россия
Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате
"Работа.ру": более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Больше половины российских работодателей считают, что в их компании есть бесполезные работники, из них почти каждая десятая фирма имеет много таких сотрудников, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Шестьдесят шесть процентов опрошенных работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники: из них 9% отметили, что таких работников много, а 57% выделили их небольшое количество", - говорится в исследовании.
Согласно опросу, 69% представителей компаний, в которых есть бесполезные сотрудники, стараются понять причины недостатка мотивации среди таких работников, 54% проводят беседы с подчиненными, а 22% составляют индивидуальный план развития. Увольняют бесполезных сотрудников 17% работодателей, 12% сокращают им зарплату или премию. Каждый десятый респондент понижает в должности или проводит ротации, а 8% ничего не делают с такими сотрудниками.
"Шестьдесят семь процентов участников исследования, которые не предпринимают никаких действий по отношению к бесполезным сотрудникам, так поступают из-за непонимания, как фактически доказать бесполезность сотрудника. В 42% случаев работник находится в хороших отношениях с начальством. 25% отмечают, что такой сотрудник слишком долго работает в компании, столько же (25%) отмечают, что увольнение предполагает выплаты", - уточнили в исследовании.
В исследовании, которое проводилось с 8 по 11 апреля, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России
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