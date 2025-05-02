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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 02.05.2025
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08:20 02.05.2025
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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 02.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня
Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:20:00+03:00
2025-05-02T08:20:00+03:00
евгений тишковец
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общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный мокрый снег, дождь – выпадет еще 9 миллиметров осадков, который станет постепенно ослабевать, и закончится к 15 часам. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что температура воздуха составит плюс 5 - плюс 8, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Синоптик Тишковец: в Москве сегодня ожидается кратковременный мокрый снег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада в Москве
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный мокрый снег, дождь – выпадет еще 9 миллиметров осадков, который станет постепенно ослабевать, и закончится к 15 часам. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что температура воздуха составит плюс 5 - плюс 8, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.
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07:37
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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