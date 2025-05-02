https://ria.ru/20250502/sinoptik--2014646932.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 02.05.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:20:00+03:00

2025-05-02T08:20:00+03:00

2025-05-02T08:20:00+03:00

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный мокрый снег, дождь – выпадет еще 9 миллиметров осадков, который станет постепенно ослабевать, и закончится к 15 часам. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что температура воздуха составит плюс 5 - плюс 8, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250502/moskva-2014644448.html

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евгений тишковец, москва, общество