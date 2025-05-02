https://ria.ru/20250502/shtraf-2014637002.html

Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке

Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке - РИА Новости, 02.05.2025

Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке

Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:33:00+03:00

2025-05-02T03:33:00+03:00

2025-05-02T03:34:00+03:00

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова."За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — пояснила юрист. Если участок и вовсе напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, добавила она.За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий придется заплатить от 100 до 500 рублей.Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель. Если кадастровая стоимость участка определена, придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей, отметила эксперт.За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20250501/dom-2013872306.html

https://ria.ru/20240406/dacha-1938197676.html

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общество