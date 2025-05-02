Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке
Юрист Билялова: россиян могут штрафовать за антисанитарию на дачном участке
женщина на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.
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"За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — пояснила юрист. Если участок и вовсе напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, добавила она.
За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий придется заплатить от 100 до 500 рублей.
Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель.
Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель.
Если кадастровая стоимость участка определена, придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей, отметила эксперт.
За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
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