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Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке - РИА Новости, 02.05.2025
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03:33 02.05.2025 (обновлено: 03:34 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/shtraf-2014637002.html
Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке
Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке - РИА Новости, 02.05.2025
Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке
Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:33:00+03:00
2025-05-02T03:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова."За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — пояснила юрист. Если участок и вовсе напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, добавила она.За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий придется заплатить от 100 до 500 рублей.Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель. Если кадастровая стоимость участка определена, придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей, отметила эксперт.За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
https://realty.ria.ru/20250501/dom-2013872306.html
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общество
Общество
Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке

Юрист Билялова: россиян могут штрафовать за антисанитарию на дачном участке

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкженщина на дачном участке
женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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женщина на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.
«
"За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — пояснила юрист. Если участок и вовсе напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, добавила она.
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За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий придется заплатить от 100 до 500 рублей.
Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель.
Если кадастровая стоимость участка определена, придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей, отметила эксперт.

За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
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