https://ria.ru/20250502/sholts--2014675308.html

Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ

Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ - РИА Новости, 02.05.2025

Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ

Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:41:00+03:00

2025-05-02T13:41:00+03:00

2025-05-02T13:41:00+03:00

германия

ганновер

саксония

олаф шольц

хдс/хсс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова агентство Рейтер. Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Я против быстрого удара. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию", - прокомментировал Шольц решение контрразведки на конференции Протестантской церкви в Ганновере. Шольц уточнил, что при возможной процедуре запрета партии не должно быть поспешности. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html

https://ria.ru/20250427/germaniya-2013728955.html

германия

ганновер

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, ганновер, саксония, олаф шольц, хдс/хсс, в мире