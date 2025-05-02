https://ria.ru/20250502/sholts--2014675308.html
Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ
Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ - РИА Новости, 02.05.2025
Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ
Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:41:00+03:00
2025-05-02T13:41:00+03:00
2025-05-02T13:41:00+03:00
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова агентство Рейтер. Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Я против быстрого удара. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию", - прокомментировал Шольц решение контрразведки на конференции Протестантской церкви в Ганновере. Шольц уточнил, что при возможной процедуре запрета партии не должно быть поспешности. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html
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германия, ганновер, саксония, олаф шольц, хдс/хсс, в мире
Германия, Ганновер, Саксония, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, В мире
Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ
Шольц призвал тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии АдГ