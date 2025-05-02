https://ria.ru/20250502/senator-2014679414.html

Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией

Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией - РИА Новости, 02.05.2025

Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией

Признание партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией – это яркий пример политического преследования оппонентов в современной Европе,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:32:00+03:00

2025-05-02T14:32:00+03:00

2025-05-02T14:32:00+03:00

в мире

александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Признание партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией – это яркий пример политического преследования оппонентов в современной Европе, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства. "Признание АдГ экстремистской организацией - яркий пример политического преследования оппонентов в сегодняшней Европе. Европейский правящий режим, который всё время учит нас демократии, в очередной раз проявил свою авторитарную сущность", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, популярность "Альтернативы для Германии" на сегодняшний день сравнялась с правящей коалицией, и "она решила использовать против АдГ неполитические методы борьбы, дабы удержать власть в своих руках".

https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html

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в мире, александр шендерюк-жидков, россия