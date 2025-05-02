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Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией - РИА Новости, 02.05.2025
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14:32 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/senator-2014679414.html
Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией
Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией - РИА Новости, 02.05.2025
Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией
Признание партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией – это яркий пример политического преследования оппонентов в современной Европе,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:32:00+03:00
2025-05-02T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Признание партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией – это яркий пример политического преследования оппонентов в современной Европе, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства. "Признание АдГ экстремистской организацией - яркий пример политического преследования оппонентов в сегодняшней Европе. Европейский правящий режим, который всё время учит нас демократии, в очередной раз проявил свою авторитарную сущность", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, популярность "Альтернативы для Германии" на сегодняшний день сравнялась с правящей коалицией, и "она решила использовать против АдГ неполитические методы борьбы, дабы удержать власть в своих руках".
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в мире, александр шендерюк-жидков, россия
В мире, Александр Шендерюк-Жидков, Россия
Сенатор прокомментировал признание АдГ экстремистской организацией

Шендерюк-Жидков о признании АдГ экстремистской: пример преследования оппонентов

© AP Photo / Michael SohnПлакат партии "Альтернатива для Германии"
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Признание партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией – это яркий пример политического преследования оппонентов в современной Европе, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства.
"Признание АдГ экстремистской организацией - яркий пример политического преследования оппонентов в сегодняшней Европе. Европейский правящий режим, который всё время учит нас демократии, в очередной раз проявил свою авторитарную сущность", - сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, популярность "Альтернативы для Германии" на сегодняшний день сравнялась с правящей коалицией, и "она решила использовать против АдГ неполитические методы борьбы, дабы удержать власть в своих руках".
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Вчера, 13:24
 
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