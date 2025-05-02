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СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 02.05.2025
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12:57 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/sbu--2014670291.html
СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"
СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 02.05.2025
СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич". РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:57:00+03:00
2025-05-02T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич". Имя задержанного не сообщается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Александре Богуслаеве, сыне задержанного в октябре 2022 года экс-главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. "СБУ и офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сич" за хищение активов предприятия", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале СБУ. Как заявляют в ведомстве, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. В ведомстве также обвиняют Богуслаева-страшего в приобретении 65% активов "Мотор Сич" по существенно заниженной цене и последующей передачи большей их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владел его сын. Как уточнили в СБУ, Богуслаеву-младшему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, организованной группой в особо крупном размере. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании экс-руководителя компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html
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монако, франция, россия, вячеслав богуслаев, служба безопасности украины, мотор сич, ростех, в мире
Монако, Франция, Россия, Вячеслав Богуслаев, Служба безопасности Украины, Мотор Сич, Ростех, В мире
СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"

СБУ заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич"

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич".
Имя задержанного не сообщается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Александре Богуслаеве, сыне задержанного в октябре 2022 года экс-главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
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"СБУ и офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сич" за хищение активов предприятия", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале СБУ.
Как заявляют в ведомстве, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. В ведомстве также обвиняют Богуслаева-страшего в приобретении 65% активов "Мотор Сич" по существенно заниженной цене и последующей передачи большей их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владел его сын.
Как уточнили в СБУ, Богуслаеву-младшему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, организованной группой в особо крупном размере.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании экс-руководителя компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
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