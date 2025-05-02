https://ria.ru/20250502/sbu--2014670291.html

СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"

СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 02.05.2025

СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич". РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:57:00+03:00

2025-05-02T12:57:00+03:00

2025-05-02T12:57:00+03:00

монако

франция

россия

вячеслав богуслаев

служба безопасности украины

мотор сич

ростех

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич". Имя задержанного не сообщается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Александре Богуслаеве, сыне задержанного в октябре 2022 года экс-главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. "СБУ и офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сич" за хищение активов предприятия", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале СБУ. Как заявляют в ведомстве, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. В ведомстве также обвиняют Богуслаева-страшего в приобретении 65% активов "Мотор Сич" по существенно заниженной цене и последующей передачи большей их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владел его сын. Как уточнили в СБУ, Богуслаеву-младшему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, организованной группой в особо крупном размере. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании экс-руководителя компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012080402.html

монако

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монако, франция, россия, вячеслав богуслаев, служба безопасности украины, мотор сич, ростех, в мире