https://ria.ru/20250502/sanktsii-2014720878.html

США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters

США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters - РИА Новости, 02.05.2025

США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters

США подготовили новые санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T23:29:00+03:00

2025-05-02T23:29:00+03:00

2025-05-02T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США подготовили новые санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских официальных лиц и источник, знакомый с этим вопросом."Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине <...> Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом", — говорится в сообщении.Ограничительные меры направлены, в частности, на "Газпром", а также другие крупные предприятия из финансовой и энергетической областей, уточнили собеседники СМИ.Накануне официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс признал, что возможность введения новых санкций против России сохраняется. При этом госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не расширяет рестрикции против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".

https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html

https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html

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