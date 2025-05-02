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США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters - РИА Новости, 02.05.2025
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23:29 02.05.2025 (обновлено: 23:50 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/sanktsii-2014720878.html
США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters
США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters - РИА Новости, 02.05.2025
США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters
США подготовили новые санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:29:00+03:00
2025-05-02T23:50:00+03:00
сша
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санкции в отношении россии
дональд трамп
газпром
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США подготовили новые санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских официальных лиц и источник, знакомый с этим вопросом."Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине &lt;...&gt; Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом", — говорится в сообщении.Ограничительные меры направлены, в частности, на "Газпром", а также другие крупные предприятия из финансовой и энергетической областей, уточнили собеседники СМИ.Накануне официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс признал, что возможность введения новых санкций против России сохраняется. При этом госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не расширяет рестрикции против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html
https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html
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сша, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дональд трамп, газпром, государственный департамент сша, марко рубио, владимир путин, москва
США, Россия, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Газпром, Государственный департамент США, Марко Рубио, Владимир Путин, Москва
США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters

Reuters: США подготовили новые санкции против РФ, но Трамп может их не одобрить

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США подготовили новые санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских официальных лиц и источник, знакомый с этим вопросом.
"Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине <...> Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом", — говорится в сообщении.
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Ограничительные меры направлены, в частности, на "Газпром", а также другие крупные предприятия из финансовой и энергетической областей, уточнили собеседники СМИ.
Накануне официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс признал, что возможность введения новых санкций против России сохраняется. При этом госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не расширяет рестрикции против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
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