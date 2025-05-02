Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о введении самозапрета на оказание услуг мобильной связи - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.05.2025 (обновлено: 10:02 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/samozapret-2014654655.html
Володин рассказал о введении самозапрета на оказание услуг мобильной связи
Володин рассказал о введении самозапрета на оказание услуг мобильной связи - РИА Новости, 02.05.2025
Володин рассказал о введении самозапрета на оказание услуг мобильной связи
В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:00:00+03:00
2025-05-02T10:02:00+03:00
общество
технологии
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ", - написал Володин. Председатель Госдумы рекомендовал своим подписчикам воспользоваться сервисом проверки количества оформленных номеров, а также рассказать о нём своим близким. По его словам, это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь. "Телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт", - отметил Володин. Он рассказал, что как показал анализ, на начало 2025 года почти 25 тысяч человек имели абонентские номера сверх данного лимита, в общей сложности они владели 6 миллионами мобильных номеров, более 240 штук на каждого в среднем. "Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь есть возможность проверить количество оформленных сим-карт без обращения к каждому сотовому оператору", - сообщил председатель Госдумы. Володин напомнил, что сделать это можно на Госуслугах в специальном разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. По его словам, там же можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним.
https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о введении самозапрета на оказание услуг мобильной связи

Володин: с 1 сентября появится возможность самозапрета на услуги мобильной связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ", - написал Володин.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Минцифры рассказало, как мошенники получают доступ к "Госуслугам"
12 марта, 11:27
Председатель Госдумы рекомендовал своим подписчикам воспользоваться сервисом проверки количества оформленных номеров, а также рассказать о нём своим близким. По его словам, это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь.
"Телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт", - отметил Володин.
Он рассказал, что как показал анализ, на начало 2025 года почти 25 тысяч человек имели абонентские номера сверх данного лимита, в общей сложности они владели 6 миллионами мобильных номеров, более 240 штук на каждого в среднем.
"Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь есть возможность проверить количество оформленных сим-карт без обращения к каждому сотовому оператору", - сообщил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что сделать это можно на Госуслугах в специальном разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. По его словам, там же можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:47154
11 февраля, 13:50
 
ОбществоТехнологииРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала