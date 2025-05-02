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В Боливии нашли самолет с людьми, пропавший в Амазонии - РИА Новости, 02.05.2025
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17:55 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/samolet-2014700481.html
В Боливии нашли самолет с людьми, пропавший в Амазонии
В Боливии нашли самолет с людьми, пропавший в Амазонии - РИА Новости, 02.05.2025
В Боливии нашли самолет с людьми, пропавший в Амазонии
Легкий самолет, ранее пропавший в боливийской Амазонии, обнаружен, все пять человек, находившиеся на борту, живы, сообщает издание Deber со ссылкой на главу... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:55:00+03:00
2025-05-02T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Легкий самолет, ранее пропавший в боливийской Амазонии, обнаружен, все пять человек, находившиеся на борту, живы, сообщает издание Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало. Ранее президент страны Луис Арсе заявлял, что легкий самолет Cessna 172CP, на борту которого были пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции. Самолет пропал на пути между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени, в самом сердце боливийской Амазонии. "В пятницу... центр по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) подтвердил, что были обнаружены пять человек самолета CP-1099 ( Cessna 172CP - ред.), пропавшего... по маршруту Баурес - Тринидад", - отмечает издание. По данным Deber, глава центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильям Авало подтвердил, что самолет обнаружила группа рыбаков. Рыбаки услышали крики о помощи возле моста Игнасио Муиба департамента Бени. Согласно изданию, пассажиров госпитализировали. Deber добавляет, что пилот самолета, Пабло Андрес Веларде, также выжил.
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в мире, тринидад, луис арсе
В мире, Тринидад, Луис Арсе
В Боливии нашли самолет с людьми, пропавший в Амазонии

Авало: боливийские рыбаки нашли пропавшую в Амазонии Cessna с пятью пассажирами

© Фото : соцсетиПропавший в Боливии самолет Cessna 172CP
Пропавший в Боливии самолет Cessna 172CP - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : соцсети
Пропавший в Боливии самолет Cessna 172CP
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Легкий самолет, ранее пропавший в боливийской Амазонии, обнаружен, все пять человек, находившиеся на борту, живы, сообщает издание Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало.
Ранее президент страны Луис Арсе заявлял, что легкий самолет Cessna 172CP, на борту которого были пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции. Самолет пропал на пути между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени, в самом сердце боливийской Амазонии.
"В пятницу... центр по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) подтвердил, что были обнаружены пять человек самолета CP-1099 ( Cessna 172CP - ред.), пропавшего... по маршруту Баурес - Тринидад", - отмечает издание.
По данным Deber, глава центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильям Авало подтвердил, что самолет обнаружила группа рыбаков. Рыбаки услышали крики о помощи возле моста Игнасио Муиба департамента Бени. Согласно изданию, пассажиров госпитализировали.
Deber добавляет, что пилот самолета, Пабло Андрес Веларде, также выжил.
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