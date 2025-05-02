https://ria.ru/20250502/saldo-2014641385.html

Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области

Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2025

Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области, как законной части Российской Федерации. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:02:00+03:00

2025-05-02T06:02:00+03:00

2025-05-02T06:02:00+03:00

херсонская область

россия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988366239_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_b65a8318d54629cbf3ee986e98483c6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области, как законной части Российской Федерации. Ранее агентство Рейтер утверждало, что предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов и контроль над Кинбурнской косой, а также признание новых регионов России де-факто. "Такие "предложения" нас не устраивают. Херсонская область - это Россия, и Западу нужно исходить из реального статуса нашего региона. Мы не согласны ни на какое "де-факто" или "временно", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, жители Херсонской области сделали на референдуме в 2022 году свой осознанный исторический выбор. "Наши люди сделали свой выбор. И мы будем отстаивать его до конца - как на земле, так и на дипломатическом поле. Россия никому не отдаст своих граждан и свои территории", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250422/vsu-2012810545.html

https://ria.ru/20250407/peregovory-2009768174.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо