Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области
Сальдо: Западу нужно исходить из реального статуса Херсонской области
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал Запад исходить из реального статуса Херсонской области, как законной части Российской Федерации.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов и контроль над Кинбурнской косой, а также признание новых регионов России де-факто.
"Такие "предложения" нас не устраивают. Херсонская область - это Россия, и Западу нужно исходить из реального статуса нашего региона. Мы не согласны ни на какое "де-факто" или "временно", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, жители Херсонской области сделали на референдуме в 2022 году свой осознанный исторический выбор.
"Наши люди сделали свой выбор. И мы будем отстаивать его до конца - как на земле, так и на дипломатическом поле. Россия никому не отдаст своих граждан и свои территории", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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