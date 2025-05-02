https://ria.ru/20250502/rzhd--2014667735.html
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов - РИА Новости, 02.05.2025
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов
РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:26:00+03:00
2025-05-02T12:26:00+03:00
2025-05-02T12:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
ржд
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014667172_10:0:1267:707_1920x0_80_0_0_ed5a9652caca955375bf91d9594ef85e.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. РЖД уточнила, что в составах ретропоездов - вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад. "На вокзалах и станциях их прибытие становится частью праздничных концертных программ, привлекающих тысячи неравнодушных зрителей", - подытожила РЖД.
https://ria.ru/20250502/pogoda-2014659583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014667172_293:0:1236:707_1920x0_80_0_0_19ccf3d82e3341952ba260ab47ddb2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, ржд, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РЖД, Россия, Общество
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов
РЖД в год юбилея Победы в ВОВ запустила на сети около 30 исторических паровозов