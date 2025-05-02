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РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:26 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/rzhd--2014667735.html
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов - РИА Новости, 02.05.2025
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов
РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:26:00+03:00
2025-05-02T12:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. РЖД уточнила, что в составах ретропоездов - вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад. "На вокзалах и станциях их прибытие становится частью праздничных концертных программ, привлекающих тысячи неравнодушных зрителей", - подытожила РЖД.
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80-летие победы в великой отечественной войне, ржд, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РЖД, Россия, Общество
РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов

РЖД в год юбилея Победы в ВОВ запустила на сети около 30 исторических паровозов

© Пресс-служба РЖДИсторический паровоз, запущенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадр видео
Исторический паровоз, запущенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Пресс-служба РЖД
Исторический паровоз, запущенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадр видео
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания.
«
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.
РЖД уточнила, что в составах ретропоездов - вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад.
"На вокзалах и станциях их прибытие становится частью праздничных концертных программ, привлекающих тысячи неравнодушных зрителей", - подытожила РЖД.
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