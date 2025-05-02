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Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре - РИА Новости, 02.05.2025
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10:28 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014658092.html
Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре
Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре - РИА Новости, 02.05.2025
Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре
Президент Румынии, вероятнее всего, будет выбран во втором туре, несмотря на то, что фаворитом первого тура эксперты называют лидера партии "Альянса за... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:28:00+03:00
2025-05-02T10:28:00+03:00
румыния
в мире
бухарест
кэлин джеорджеску
виктор понта
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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Президент Румынии, вероятнее всего, будет выбран во втором туре, несмотря на то, что фаворитом первого тура эксперты называют лидера партии "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симона, различные сценарии показывают, что у него почти нет шансов на окончательную победу, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. По данным опросов, больше всего голосов на выборах помимо Симиона могут набрать кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, два независимых кандидата - мэр Бухареста Никушор Дан и экс-премьер Виктор Понта, а также лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони. Авторы опроса решили проанализировать наиболее вероятные сценарии второго тура. Если во втором туре с Симионом окажется Антонеску, то 16% избирателей не знают, кого из них стоит поддержать. При этом за Антонеску проголосуют 47% избирателей, а за Симиона - 37%. В борьбе Симиона с Ласкони они наберут по 35% и 43% голосов, не определились - 22%. Меньше всего разрыв в случае выхода во второй тур у Симиона и Дана - 37% у первого и 40% у второго, не определились - 23%. Если Симион встретится с Понтой, то они получат по 34% и 28% голосов, 38% избирателей пока не готовы поддержать кого-то в этом случае. Также вероятен сценарий выхода во второй тур Антонеску и Дана. В этом случае кандидата от коалиции поддержат 33% избирателей, мэра Бухареста - 29%. Не определились 38% участников опроса. Опрос проводился компанией AtlasIntel по запросу румынского портала Hotnews в период с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 3247 респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.
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румыния, в мире, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта
Румыния, В мире, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта
Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре

Опрос AtlasIntel: у лидера оппозиции Румынии мало шансов победить во втором туре

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Президент Румынии, вероятнее всего, будет выбран во втором туре, несмотря на то, что фаворитом первого тура эксперты называют лидера партии "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симона, различные сценарии показывают, что у него почти нет шансов на окончательную победу, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки
08:19
По данным опросов, больше всего голосов на выборах помимо Симиона могут набрать кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, два независимых кандидата - мэр Бухареста Никушор Дан и экс-премьер Виктор Понта, а также лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони.
Авторы опроса решили проанализировать наиболее вероятные сценарии второго тура.
Если во втором туре с Симионом окажется Антонеску, то 16% избирателей не знают, кого из них стоит поддержать. При этом за Антонеску проголосуют 47% избирателей, а за Симиона - 37%.
В борьбе Симиона с Ласкони они наберут по 35% и 43% голосов, не определились - 22%. Меньше всего разрыв в случае выхода во второй тур у Симиона и Дана - 37% у первого и 40% у второго, не определились - 23%. Если Симион встретится с Понтой, то они получат по 34% и 28% голосов, 38% избирателей пока не готовы поддержать кого-то в этом случае.
Также вероятен сценарий выхода во второй тур Антонеску и Дана. В этом случае кандидата от коалиции поддержат 33% избирателей, мэра Бухареста - 29%. Не определились 38% участников опроса.
Опрос проводился компанией AtlasIntel по запросу румынского портала Hotnews в период с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 3247 респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Корреспондента RT, прилетевшего в Румынию освещать выборы, депортировали
Вчера, 22:53
 
РумынияВ миреБухарестКэлин ДжеорджескуВиктор Понта
 
 
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