https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014658092.html

Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре

Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре - РИА Новости, 02.05.2025

Опрос показал шансы лидера румынской оппозиции на победу во втором туре

Президент Румынии, вероятнее всего, будет выбран во втором туре, несмотря на то, что фаворитом первого тура эксперты называют лидера партии "Альянса за... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:28:00+03:00

2025-05-02T10:28:00+03:00

2025-05-02T10:28:00+03:00

румыния

в мире

бухарест

кэлин джеорджеску

виктор понта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Президент Румынии, вероятнее всего, будет выбран во втором туре, несмотря на то, что фаворитом первого тура эксперты называют лидера партии "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симона, различные сценарии показывают, что у него почти нет шансов на окончательную победу, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. По данным опросов, больше всего голосов на выборах помимо Симиона могут набрать кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, два независимых кандидата - мэр Бухареста Никушор Дан и экс-премьер Виктор Понта, а также лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони. Авторы опроса решили проанализировать наиболее вероятные сценарии второго тура. Если во втором туре с Симионом окажется Антонеску, то 16% избирателей не знают, кого из них стоит поддержать. При этом за Антонеску проголосуют 47% избирателей, а за Симиона - 37%. В борьбе Симиона с Ласкони они наберут по 35% и 43% голосов, не определились - 22%. Меньше всего разрыв в случае выхода во второй тур у Симиона и Дана - 37% у первого и 40% у второго, не определились - 23%. Если Симион встретится с Понтой, то они получат по 34% и 28% голосов, 38% избирателей пока не готовы поддержать кого-то в этом случае. Также вероятен сценарий выхода во второй тур Антонеску и Дана. В этом случае кандидата от коалиции поддержат 33% избирателей, мэра Бухареста - 29%. Не определились 38% участников опроса. Опрос проводился компанией AtlasIntel по запросу румынского портала Hotnews в период с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 3247 респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.

https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014646760.html

https://ria.ru/20250501/rt-2014623382.html

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, в мире, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта