https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014650931.html

Опрос выявил предпочтения жителей Румынии на президентских выборах

Опрос выявил предпочтения жителей Румынии на президентских выборах - РИА Новости, 02.05.2025

Опрос выявил предпочтения жителей Румынии на президентских выборах

Ни один из кандидатов на пост президента Румынии не сможет преодолеть барьер в 50%, чтобы победить в первом туре выборов, об этом свидетельствуют данные опроса... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:13:00+03:00

2025-05-02T09:13:00+03:00

2025-05-02T09:13:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

кэлин джеорджеску

виктор понта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Ни один из кандидатов на пост президента Румынии не сможет преодолеть барьер в 50%, чтобы победить в первом туре выборов, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Согласно результатам опроса, всего 1,3% избирателей пока не определился с кандидатом на пост президента, которого они хотят поддержать. Еще столько же участников опроса не намерены участвовать в выборах. Чуть меньше трети избирателей - 30,2% - готовы поддержать лидера оппозиционной партии "Альянса за объединение румын" Джордже Симион (31,9% в апреле). Следом идет кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, за которого готовы проголосовать 24,3% респондентов (22% ранее). У мэра Бухареста Никушора Дана - 22,4% (22% ранее). Бывший премьер Румынии Виктор Понта набирает 11,3% голосов (10,2% ранее), лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони - 6,3% (5,5% ранее). Остальные кандидаты в совокупности набирают 2,9% голосов. Опрос проводился компанией AtlasIntel по запросу румынского портала Hotnews в период с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 3247 респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.

https://ria.ru/20250423/rumyniya-2012873556.html

https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта