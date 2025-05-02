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Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки - РИА Новости, 02.05.2025
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08:19 02.05.2025 (обновлено: 11:44 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014646760.html
Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки
Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки - РИА Новости, 02.05.2025
Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки
Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, уже начали голосовать на выборах президента. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:19:00+03:00
2025-05-02T11:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, уже начали голосовать на выборах президента.В пятницу для них открылись участки, первый — в Окленде, Новая Зеландия. По данным ЦИК Румынии на 07:00 мск, проголосовать успели почти 4600 человек. У них есть три дня, чтобы отдать свой голос.Выборы президента Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость, второй тур пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с громким политическим скандалом — президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года. Во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но конституционный суд отменил итоги голосования.Более того, лидера гонки Джорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.В них участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250501/rt-2014623382.html
https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html
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в мире, румыния, окленд, новая зеландия, кэлин джеорджеску, виктор понта
В мире, Румыния, Окленд, Новая Зеландия, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта
Для граждан Румынии, живущих за рубежом, открыли избирательные участки

Выборы президента Румынии стартовали для живущих за рубежом граждан страны

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, уже начали голосовать на выборах президента.
В пятницу для них открылись участки, первый — в Окленде, Новая Зеландия. По данным ЦИК Румынии на 07:00 мск, проголосовать успели почти 4600 человек. У них есть три дня, чтобы отдать свой голос.
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Корреспондента RT, прилетевшего в Румынию освещать выборы, депортировали
Вчера, 22:53
Выборы президента Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость, второй тур пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с громким политическим скандалом — президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года. Во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но конституционный суд отменил итоги голосования.
Более того, лидера гонки Джорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
В них участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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