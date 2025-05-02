Рубио призвал Германию сменить политический курс
Рубио назвал тиранией признание АдГ правоэкстремистской партией
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Германия только что дала своей разведке новые силы для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания. Что на самом деле экстремизм - так это не популярная АдГ, которая на последних выборах заняла второе место, а убийственная политика открытых границ со стороны истеблишмента, против которой выступает АдГ. Германии следует сменить свой курс на противоположный", - написал Рубио в соцсети X.