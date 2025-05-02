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Рубио призвал Германию сменить политический курс - РИА Новости, 02.05.2025
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20:26 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/rubio-2014711706.html
Рубио призвал Германию сменить политический курс
Рубио призвал Германию сменить политический курс - РИА Новости, 02.05.2025
Рубио призвал Германию сменить политический курс
Госсекретарь США Марко Рубио назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:26:00+03:00
2025-05-02T20:26:00+03:00
в мире
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марко рубио
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин сменить политический курс. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Германия только что дала своей разведке новые силы для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания. Что на самом деле экстремизм - так это не популярная АдГ, которая на последних выборах заняла второе место, а убийственная политика открытых границ со стороны истеблишмента, против которой выступает АдГ. Германии следует сменить свой курс на противоположный", - написал Рубио в соцсети X.
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в мире, германия, сша, берлин (город), марко рубио, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, США, Берлин (город), Марко Рубио, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Рубио призвал Германию сменить политический курс

Рубио назвал тиранией признание АдГ правоэкстремистской партией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Германия только что дала своей разведке новые силы для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания. Что на самом деле экстремизм - так это не популярная АдГ, которая на последних выборах заняла второе место, а убийственная политика открытых границ со стороны истеблишмента, против которой выступает АдГ. Германии следует сменить свой курс на противоположный", - написал Рубио в соцсети X.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
Вчера, 14:59
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Марко РубиоТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
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